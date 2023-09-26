Xiaomi Etkinliği 2023: Neler Tanıtıldı?

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni etkinliği gerçekleşti. Xiaomi etkinlikte Xiaomi 13T serisi başta olmak üzere, Xiaomi Watch 2 Pro ve daha bir dizi yeni teknolojisini kullanıcılarla buluşturmayı amaçlıyor.

Etkinlik izleyicilerin katılımıyla Berlin'de gerçekleşirken, tanıtılan ürünlerin Türkiye pazarında da yer alacağını belirtelim. Peki etkinlikte hangi ürünler tanıtıldı?

Xiaomi 13T Tanıtıldı

Akıllı telefon pazarında gerek dünyada gerek Çin'de gerekse de ülkemizde büyük söz sahibi olan Xiaomi, bir süredir söylentilere konu alan Xiaomi 13T serisini nihayet tanıttı.

Tanıtıma telefonların kameraları damga vururken, standart model ön kamera noktasında 20 MP f/2.2 diyafram aralığına sahip bir selfie sensörüne sahip, arkada ise bizleri f/1.9 diyafram açıklığı sunan 1/1.28 inç boyutlarında OIS destekli 50MP bir ana kamera karşımıza çıkıyor. Telefonda bunların yanı sıra 50 MP telefoto ve 12MP ultra geniş açı sensörü yer alıyor.

Xiaomi 13T'ye gücünü ise MediaTek Dimensity 8200-Ultra işlemcisi veriyor. Grafik birimi noktasında ise kullanıcıları Arm Mali-G610 GPU karşılıyor.

Xiaomi 13T Pro Tanıtıldı

Xiaomi, Xiaomi 13T serisinin en güçlü cihazı olan Xiaomi 13T Pro'yu tanıttı. Markanın yeni amiral gemisi, özellikleriyle de sahip olduğu ünvanı karşılıyor.

Üç farklı renk seçeneğiyle gelen model, serideki tüm telefonlarda olduğu gibi Leica iş birliğiyle üst düzey kameralara sahip olacak.

144Hz ekran yenileme hızı ile sektörde büyük bir yeniliğe imza atan telefon, AMOLED ekranının yanı sıra 5.000 mAh gibi güçlü bir pile de sahip.

Xiaomi Watch 2 Pro Tanıtıldı

Xiaomi'nin amiral gemisi akıllı saati Xiaomi Watch 2 Pro tanıtıldı. 1,43 inç dairesel şekilli AMOLED ekranla gelen saat, 466x466 piksel çözünürlük sunuyor.

46mm çapındaki yeni akıllı saatin ekranı Gorilla Glass tarafından korunacak. Snapdragon W5+ Gen 1 işlemciye sahip amiral gemisi akıllı saat 2 GB RAM ve 32 GB depolama ile piyasaya sürülecek.

Always on Display desteği bulunacak olan akıllı saat, tek şarjla 72 saate kadar kullanım ömrü sunacak.

Xiaomi Band 8 Tanıtıldı

Fitness bilekliği olarak dünya genelinde pek çok insan tarafından kullanılan Xiaomi Band'ın yeni modeli Xiaomi Band 8, yepyeni kayışları ile tanıtıldı.

Xiaomi Band 8, yeni elastik tasarımıyla kolye olarak da kullanılabiliyor. 16 güne kadar pil ömrü sunan Band 8, 1,62 inç AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Ekranın yenileme hızı ise 60Hz.

Redmi Pad SE Tanıtıldı

11 inç, IPS bir ekrana sahip olan Redmi Pad SE, 90Hz'e kadar yükselebilen bir yenileme hızına sahip. 4-6-8 GB RAM seçenekleriyle gelen tablet, gücünü ise Snapdragon 680'den alıyor.

8.000 mAh gibi güçlü ve uzun ömürlü bir pile sahip olan tablet, yalnızca 478 gram ağırlığında. Tablet ayrıca düşük mavi ışık sertifikası ile çocukların kullanımı için de uygun.

Xiaomi Pad 6 Tanıtıldı

1800 x 2880 çözünürlük, IPS ekran ve 144Hz yenileme hızına sahip Xiaomi'nin üst düzey tableti Xiaomi Pad 6 tanıtıldı.

Corning Gorilla Glass 3 tarafından korunan tablet gücünü ise Snapdragon 870'den alıyor. 6 ila 8 GB RAM seçenekleriyle gelecek olan tablet, depolama noktasında ise 128 ve 256 GB seçenekleri sunuyor.

Xiaomi Eylül 2023 Etkinliği

Peki sizin etkinlikte en çok dikkatinizi çeken ürün hangisiydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.