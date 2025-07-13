Kullanıcılar Ödeme Yapamıyordu: Xiaomi Telefonlarındaki Kritik Hatayı Düzeltti

Akıllı telefon üreticilerinin yayınladığı arayüz güncellemeleri, her ne kadar kullanıcı deneyimini iyileştirme amacı taşısa da, zaman zaman ciddi hataları da beraberinde getirebiliyor. Bunun son örneği Xiaomi cephesinden gelmişti; şirketin sunduğu son HyperOS güncellemeleriyle birlikte NFC özelliğinin ödeme sistemlerinde sorunlar yaşandığı rapor edilmişti. Şimdiyse Xiaomi nihayet bu konuda adım attı.

Şirket, kısa bir süre önce HyperOS 2.3 sürümü için yayınlayacağı yeni bir güncelleme hakkında açıklama notları paylaştı. Bu notlara göre, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen NFC sorunu, yakında paylaşılacak bir güncellemeyle giderilecek. Xiaomi ayrıca, bu süreçte kullanıcıların sorunu geçici olarak aşabilmeleri için bir çözüm yolu da sundu. İşte detaylar!

NFC

Sorunu İçin Geçici Çözüm Yolu Paylaşıldı, Nihai Çözüm Yolda

Xiaomi, yakın zamanda yayınladığı bir blog yazısıyla, önemli sayıda akıllı telefonda bir süredir devam eden NFC sorununu resmi olarak doğruladı. Şirket, bu sorunun özellikle Xiaomi 15 serisi modellerinde yoğunlaştığını ve kullanıcıların Google Pay gibi popüler ödeme platformları üzerinden işlem yapamamasına yol açtığını bildirdi.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimler ışığında sorunu hemen çözmek için harekete geçtiğini ifade edecen firma, söz konusu hatanın yazılımsal bir sorundan kaynaklandığını ve yeni güncelleme ile birlikte çözüleceğini duyurdu. Bununla birlikte firma, kullanıcı deneyiminin daha fazla olumsuz etkinlememesi için soruna yönelik geçici bir çözüm yolu da sundu.

Xiaomi'nin NFC sorunu için yayımladığı geçici çözüm yolu şu şekilde:

Ayarlar menüsüne gidin. "Daha fazla bağlantı seçeneği" bölümüne girin. Buradan "NFC" menüsünü seçin. "Varsayılan ödeme uygulaması" olarak SIM cüzdan yerine Google Pay veya kullandığınız diğer ödeme uygulamasını tercih edin. Son olarak, NFC özelliğini kapatıp yeniden açın.

Pek çok kullanıcı, geçiçi yöntem ile sorunun çözüldüğünü ifade ediyor. Yukarıda bahsedilen yöntemin çoğu kullanıcı için işe yaradığı belirtiliyor. Eğer siz de NFC ile ilgili sorun yaşıyorsanız, önerilen geçici çözümü deneyebilir veya güncellemeyi bekleyebilirsiniz. Gelişmeler için takipte kalın!