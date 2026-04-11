Globalde HyperOS 3.1 Güncellemesini Alan Xiaomi Modelleri!

Xiaomi, daha önce Çin’de dağıtmaya başladığı HyperOS 3.1 yamasını globale de sundu. İlk aşamada belirli telefon ve tabletler için yayınlanan güncelleme ilerleyen süreçte daha fazla modele genişletildi. Peki, şu ana kadar globalde hangi Xiaomi modelleri bu güncellemeyi aldı? İşte merak edilen detaylar!

Globalde Şu Ana Kadar HyperOS 3.1 Güncellemesi Alan Xiaomi Modelleri

Xiaomi, HyperOS 3.1 güncellemesini globalde ilk olarak Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, POCO Pad ve Redmi Pad Pro modelleri için yayınladı. Çinli marka daha sonra bu listeyi Xiaomi 15T Pro ve Xiaomi Pad 7 gibi modellerle genişletti.

İşte şu ana dek globalde HyperOS 3.1 güncellemesi alan Xiaomi modelleri;

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro

Redmi Pad Pro

POCO F7 Pro

POCO Pad

Şu an için kesin bir tarih verilmese de Xiaomi'nin önümüzdeki günlerde listeye yeni modelleri dahil etmesi bekleniyor. Akıllı telefonlar özelinde şu ana dek güncellenen modeller arasında yalnızca amiral gemileri yer alıyor diyebiliriz. Buradan yola çıkarak şirketin çok yakında Xiaomi 15 ve 15 Ultra gibi modellere de yeni güncellemeyi sunması kuvvetle muhtemel.

HyperOS 3.1 Güncellemesi Neler Sunuyor?

HyperOS 3.1 güncellemesinden devasa yenilikler beklemek pek de mantıklı olmaz. Zira bu bir ara sürüm güncellemesi ve bu nedenle genellikle sistem performansını bir üst seviyeye çıkarmaya odaklanıyor.

Bunu biraz daha açarsak, yeni yama temel sistem uygulamalarının kaynak kullanımını daha verimli hale getiriyor. Bu sayede güncellemeyi alan modellerin performansında kayda değer bir artış olacak.

HyperOS 3.1 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Eğer telefonunuz Xiaomi’nin güncelleme desteği verdiği modeller arasındaysa eninde sonunda HyperOS 3.1 sürümü için bir bildirim alacaksınız. Ancak bazı durumlarda bu bildirim görünmeyebiliyor. Böyle bir durumda yapmanız gereken şey ise güncellemeyi manuel olarak kontrol edip yüklemek diyebiliriz.

Bunun için Ayarlar → Telefon hakkında → Güncellemeleri kontrol et adımlarını izlemeniz yeterli. Bunu yaptığınızda eğer cihazınıza gönderen bir günelleme varsa kontrol edilip size gösteriliyor. Sonrasında cihazınızı yeni sürüme kolaylıkla geçirebileceksiniz.

HyperOS 3.1 Destekli Xiaomi, Redmi ve POCO Modelleri

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Mix Fold 4

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Mix Flip 2

Redmi Note 15

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 14

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14S

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 13R

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro+

Redmi K90

Redmi K90 Pro Max

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultra

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70E

Redmi K60 Pro

Redmi Turbo 5

Redmi Turbo 5 Max

Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 3

Xiaomi Pad 8

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad Mini

Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad 2 4G

Redmi Pad SE 4G

Redmi 15 4G

Redmi 13X

Redmi A3

Redmi A3 Pro

Editörün Yorumu

Xiaomi'nin ürün yelpazesi fazlasıyla geniş olduğundan HyperOS 3.1 gibi güncellemelerde gecikmeler olması gayet normal diyebilirim. Şu ana dek globalde yeni sürümü alan modellere baktığımdaysa çok fazla şaşırmadığımı söyleyebilirim. Kısacası Çinli markanın ilk etapta amiral gemilerini ve daha sonra geçmiş yıllarda çıkış yapan cihazlarını yeni sürüme geçireceğini düşünüyorum.