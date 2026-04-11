Globalde HyperOS 3.1 Güncellemesini Alan Xiaomi Modelleri!
Xiaomi, bir süredir HyperOS 3.1'i globalde dağıtıyor. Peki ilk etapta Xiaomi 17 ve 17 Ultra gibi modeller için gelen yamayı şu ana dek hangi modeller aldı?
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi HyperOS 3.1 güncellemesini global pazarlarda dağıtıyor.
- Dağıtıma Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra ile başlayan marka sonrasında Xiaomi 15T Pro ve Xiaomi Pad 7 gibi modellere de güncellemeyi gönderdi.
- Şirketin önümüzdeki günlerde Xiaomi 15 ve 15 Ultra gibi geçmiş yıllarda çıkan amiral gemisi modeleri için de yeni sürümü yayınlaması bekleniyor.
Xiaomi, daha önce Çin’de dağıtmaya başladığı HyperOS 3.1 yamasını globale de sundu. İlk aşamada belirli telefon ve tabletler için yayınlanan güncelleme ilerleyen süreçte daha fazla modele genişletildi. Peki, şu ana kadar globalde hangi Xiaomi modelleri bu güncellemeyi aldı? İşte merak edilen detaylar!
Globalde Şu Ana Kadar HyperOS 3.1 Güncellemesi Alan Xiaomi Modelleri
Xiaomi, HyperOS 3.1 güncellemesini globalde ilk olarak Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, POCO Pad ve Redmi Pad Pro modelleri için yayınladı. Çinli marka daha sonra bu listeyi Xiaomi 15T Pro ve Xiaomi Pad 7 gibi modellerle genişletti.
İşte şu ana dek globalde HyperOS 3.1 güncellemesi alan Xiaomi modelleri;
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro
- Redmi Pad Pro
- POCO F7 Pro
- POCO Pad
Şu an için kesin bir tarih verilmese de Xiaomi'nin önümüzdeki günlerde listeye yeni modelleri dahil etmesi bekleniyor. Akıllı telefonlar özelinde şu ana dek güncellenen modeller arasında yalnızca amiral gemileri yer alıyor diyebiliriz. Buradan yola çıkarak şirketin çok yakında Xiaomi 15 ve 15 Ultra gibi modellere de yeni güncellemeyi sunması kuvvetle muhtemel.
HyperOS 3.1 Güncellemesi Neler Sunuyor?
HyperOS 3.1 güncellemesinden devasa yenilikler beklemek pek de mantıklı olmaz. Zira bu bir ara sürüm güncellemesi ve bu nedenle genellikle sistem performansını bir üst seviyeye çıkarmaya odaklanıyor.
Bunu biraz daha açarsak, yeni yama temel sistem uygulamalarının kaynak kullanımını daha verimli hale getiriyor. Bu sayede güncellemeyi alan modellerin performansında kayda değer bir artış olacak.
HyperOS 3.1 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?
Eğer telefonunuz Xiaomi’nin güncelleme desteği verdiği modeller arasındaysa eninde sonunda HyperOS 3.1 sürümü için bir bildirim alacaksınız. Ancak bazı durumlarda bu bildirim görünmeyebiliyor. Böyle bir durumda yapmanız gereken şey ise güncellemeyi manuel olarak kontrol edip yüklemek diyebiliriz.
Bunun için Ayarlar → Telefon hakkında → Güncellemeleri kontrol et adımlarını izlemeniz yeterli. Bunu yaptığınızda eğer cihazınıza gönderen bir günelleme varsa kontrol edilip size gösteriliyor. Sonrasında cihazınızı yeni sürüme kolaylıkla geçirebileceksiniz.
HyperOS 3.1 Destekli Xiaomi, Redmi ve POCO Modelleri
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Mix Fold 4
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi Mix Flip 2
- Redmi Note 15
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 14
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14S
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 13R
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi K90
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Ultra
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70E
- Redmi K60 Pro
- Redmi Turbo 5
- Redmi Turbo 5 Max
- Redmi Turbo 4
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 3
- Xiaomi Pad 8
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Pad Mini
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi Pad SE 4G
- Redmi 15 4G
- Redmi 13X
- Redmi A3
- Redmi A3 Pro
Editörün Yorumu
Xiaomi'nin ürün yelpazesi fazlasıyla geniş olduğundan HyperOS 3.1 gibi güncellemelerde gecikmeler olması gayet normal diyebilirim. Şu ana dek globalde yeni sürümü alan modellere baktığımdaysa çok fazla şaşırmadığımı söyleyebilirim. Kısacası Çinli markanın ilk etapta amiral gemilerini ve daha sonra geçmiş yıllarda çıkış yapan cihazlarını yeni sürüme geçireceğini düşünüyorum.