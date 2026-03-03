Xiaomi Harekete Geçti! Binlerce Kullanıcının Yaşadığı Hatalar Çözüldü

Xiaomi bir yandan HyperOS 3 güncellemesini daha fazla modele sunmak için yoğun mesai harcıyorken, öte taraftan yazılımdaki hataları da tespit edip çözmeye çalışıyor. Son olarak şirket, birçok modelde yaşanan birçok sorunu nihayet düzeltti. Söz konusu problemlerden binlerce kullanıcı etkileniyordu. İşte çözüme kavuşan sorunlar...

Çözülen HyperOS Hataları Neler?

Paylaşılan bilgilere baktığımızda Redmi Note 15 Pro+ 5G modelinde sistemin durup dururken kitlenmesine yol açan sorun düzeltildi. Xiaomi 13T Pro ve POCO X7 Pro'da ise gelen aramaların gözükmemesi problemi vardı. Oldukça can sıkan bu hata da giderildi.

Xiaomi 14T Pro'daki NFC problemi nedeniyle temassız ödeme yapılamaması ve POCO X7 Pro cihazların durup dururken yeniden başlatılmasına yol açan sorunlar çözüldü. Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 15T Pro ve Xiaomi 15T'de resim düzenlerken arka plan silme aracının düzgün çalışmaması durumu düzeltildi.

Son olarak POCO C65, Redmi 13C, Redmi 12C ve Redmi Note 13 Pro da dahil olmak üzere birçok akıllı telefonda WhatsApp ve Messenger'ın çalışmaması da çözüme kavuşan hatalar arasında.

HyperOS Düzeltme Güncellemesi Nasıl İndirilir?

Hata düzeltmelerini içeren bu yazılım güncellemesini yüklemek için öncelikle Ayarlar uygulamasını açın. Ardından Cihazım > Telefon Hakkında bölümüne gidin ve Sistem Güncelleme seçeneğine dokunun. Güncellemeyi kontrol etme butonuna bastıktan sonra uygun bir düzeltme güncellemesi varsa ekranda görünecektir. Yeni sürümü indirdikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Her ne kadar bir Xiaomi kullanıcısı olmasam da Çinli markanın geri bildirimlere önem verip yaşanan sorunları çözmesi beni oldukça memnun etti. Bu, firmanın kullanıcılarına önem verdiği anlamına geliyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi cihazınızda yaşadığınız bir hata var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.