Xiaomi Kullanıcılarını Sevindirecek Güncelleme: Kamera Sorunu Çözüldü!

Xiaomi, son dönemlerde en güncel HyperOS sürümünü kullanıcılarla buluşturmaya odaklanmış durumda. Hatta geçtiğimiz günlerde 2025 bitmeden HyperOS 3 alacak modeller belli olmuştu. Öte yandan şirket, yazılımdaki mevcut sorunları gidermek için de yoğun mesai harcıyor. Her ay kullanıcıları canından bezdiren çok sayıda hatayı çözüme kavuşturan şirket, kısa süre önce yayınlanan güncellemeyle çözülen hataları açıkladı.

Çözülen HyperOS Hataları

Xiaomi’nin açıklamasına göre şirket, uzun süredir Xiaomi 14 serisi başta olmak üzere birden fazla modeli etkileyen kamera sorununu tamamen çözdü. Kullanıcı geri bildirimleriyle fark edilen bu hata, kilit ekranındaki kamera kısayol butonuna dokunulduğunda kamera uygulaması açılırken ortaya çıkıyordu.

Öyle ki uygulamada arayüzün hatalı görüntülenmesine yol açıyordu. Neyse ki bu problem son güncellemeyle tamamen ortadan kaldırıldı. Mevzubahis güncellemenin şu an için yalnızca Çin'deki kullanıcılara sunulduğunu belirtelim. Küresel olarak ne zaman dağıtılacağı ise şimdilik belirsiz.

Çözülen hatalar şu şekilde sıralandı:

Bazen ortaya çıkan kamera arayüzü hataları - Xiaomi 17 Pro Max

Kilit ekranından kameraya yönlendirme sorunları: Xiaomi 15 Pro (sürüm 3.0.5.0) Xiaomi 14 Ultra (sürüm 3.0.4.0) Xiaomi 14 Pro (sürüm 3.0.4.0) Xiaomi 14 (sürüm 3.0.4.0) REDMI K80 Pro (sürüm 3.0.3.0)



Hâlen Üzerinde Çalışılan Hatalar

Xiaomi, çözülenler bir yana hala üzerinde çalışılan sorunları da açıkladı. Bunlarsa şu şekilde:

Xiaomi 17 Pro Max - Xiaomi Super Island genişletildiğinde yüz tanıma simgesinin sürekli görünmesi.

Xiaomi 17 Pro - Bazen kilit ekranında çok büyük beyaz oynatma kartlarının görünmesi

Xiaomi 15 - Bildirimlerin küçük pencere olarak açılması sırasında animasyon hataları

Bu hataların ne zaman çözüleceği ise şimdilik belirsiz. Gözler önümüzdeki duyurularda.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.