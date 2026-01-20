Xiaomi Yeni Çocuk Saatini Tanıttı: Ebeveynlerin En Büyük Yardımcısı Olacak!

Son yıllarda giyilebilir teknoloji pazarında çocuklara yönelik ürünlerin sayısı hızla artıyor. Pek çok üretici özellikle ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimde kalmasını ve güvenliklerini sağlayan akıllı saat modellerine yoğunlaşmış durumda.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi de bu trende sessiz kalmadı ve çocuklara özel geliştirdiği yeni akıllı saatini tanıttı. Xiaomi Kids Watch isimli yeni cihaz çift kameralı yapısı, katlanabilir ekranı ve ebeveynler için geliştirilen kapsamlı güvenlik özellikleriyle şimdiden dikkat çekiyor. İşte yeni saatin özellikleri ve fiyatı!

Xiaomi Kids Watch Neler Sunuyor?

Ekran: 390 x 450 piksel çözünürlüklü 1.75 inç AMOLED ekran

390 x 450 piksel çözünürlüklü 1.75 inç AMOLED ekran Kamera: 5 MP Ön Kamera, 8 MP Arka Kamera

5 MP Ön Kamera, 8 MP Arka Kamera RAM: 1 GB

1 GB Depolama: 16 GB

16 GB Batarya : 740 mAh

: 740 mAh Konumlandırma: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo

GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo Dayanıklılık: 20 metreye kadar suya dayanıklı

20 metreye kadar suya dayanıklı Diğer: NFC, WeChat/QQ desteği ve kalp atış hızı takibi

Yeni akıllı saat özellikle canlı renk seçenekleri ve köşeli yapısıyla çocuklara özel bir sahip. Katlanabilir ekran mekanizması ile birlikte geliştirilen saat, çocukların ekranı yukarı doğru kaldırarak ön ve arka kameralar arasında hızlıca geçiş yapabilmesine imkan tanıyor.

Cihazın ön yüzeyinde görüntülü görüşmeler ve özçekimler için 5 MP'lik bir kamera yer alıyor. Arka kısımda daha kaliteli görüntüler yakalayabilen 8 MP'lik ikinci bir kamera bulunuyor. Güvenlik odaklı akıllı saat GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo ve QZSS gibi çoklu uydu sistemlerini destekliyor.

Xiaomi Kids Watch geniş uydu desteğinin yanı sıra yapay zeka destekli konum özelliğiyle de öne çıkıyor. Söz konusu özellik sayesinde ebeveynler çocukların bulunduğu binaya ek olarak hangi katta bulunduğunu da kontrol edebiliyor. Ayrıca güvenli bölge takibi, okula varış bildirimleri ve tek tuşla SOS araması gibi diğer güvenlik özelliklerinin de cihazda bulunduğunu belirtelim.

Sağlık takibi konusunda da iddialı olan model kalp atış hızı, ruh hali takibi ve ilköğretim çağındaki çocuklara özel 18 farklı spor moduyla birlikte geliyor. Üstelik cihazın su kenarına yaklaşıldığında ebeveyne uyarı gönderme özelliği de mevcut.

Son olarak donanım özelliklerine de değinelim. Yeni akıllı saat 390 x 450 piksel çözünürlük sunan 1.75 inçlik canlı bir AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor. 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanıyla donatılan cihaz 740 mAh kapasiteli bir batarya ile birlikte geliyor.

Fiyatı Ne Kadar?

"Yıldız Nehri Mavisi" ve "Nebula Moru" olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen Xiaomi Kids Watch önümüzdeki hafta Çin'de satışa sunulacak. Cihazın ülkedeki fiyatı 1.399 yuan (yaklaşık 200 dolar) olarak açıklandı. Yeni modelin ilerleyen dönemde global pazara ve Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz yeni saatin özelliklerini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.