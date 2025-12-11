Xiaomi'den ChatGPT Rakibi Sohbet Botu Geliyor!

Son yıllarda teknoloji şirketleri rotasını yapay zekâya çevirmiş durumda. Google’dan Microsoft’a, Nvidia’dan Amazon’a kadar birçok dev, adeta birbirleriyle kıyasıya bir yarış içinde. Bu yarışta şimdiye kadar çok ses getiren bir adım atmayan ancak kendi ekosisteminde önemli geliştirmeler yapan akıllı telefon devi Xiaomi ise sonunda beklenen hamleyi yapıyor. Gelen bilgilere göre şirket, yeni bir soru-cevap asistanı üzerinde çalışıyor. İşte detaylar…

Xiaomi, Mi Chat Adlı Asistan Geliştiriyor

Xiaomi’nin “Mi Chat” adını taşıyan yeni bir soru-cevap asistanı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılan bilgilere göre uygulamanın ilk sürümü şimdiden hazır durumda. Aktarılanlara göre Mi Chat, Xiaomi’nin bu yıl duyurduğu MiMo-7B-RL isimli yapay zekâ modelinden destek alacak.

Sadece 7 milyar parametreye sahip olan MiMo modeli buna rağmen daha önce gerçekleştirilen önemli testlerde birçok rakip yapay zekâ modelini geride bırakarak öne çıkmıştı. Çinli şirketin bu yapay zekâ modelini daha da büyütmeyi hedeflediği ve Mi Chat’in de bu altyapıyı doğrudan kullanıcıya sunacak bir arayüz olacağı belirtiliyor.

Yani OpenAI’ın GPT modellerini ChatGPT üzerinden sunduğu gibi Mi Chat aracılığıyla kullanıcılara ulaştırmayı planlıyor. Xiaomi'nin soru-cevap asistanıyla ilgili şimdilik tüm detaylar bunlardan ibaret. Firmanın 17 Aralık’ta düzenleyeceği konferansta uygulama ile ilgili önemli bilgiler paylaşması bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi'nin Mi Chat uygulamasından beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.