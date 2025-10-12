Xiaomi, Merakla Beklenen Yeni Telefonlarını İptal Etti: İşte Sebebi!

Son dönemde teknoloji devlerinin akıllı telefon serilerindeki planlarını durdurduğunu veya bazı gelecek modelleri tamamen iptal ettiğini sıkça duyuyoruz. Buna benzer bir örnek, kısa bir süre önce Xiaomi cephesinde yaşandı.

İddialara göre şirket, gelecek sene piyasaya sürmeyi planladığı Xiaomi Mix Flip 3 ve Civi 6'yı iptal etti. Üstelik bu modellerin Çin'de satışa sunulan selefleri içinde küresel pazar kapısının kapandığı bildiriliyor. İşte detaylar!

Xiaomi Mix Flip 3 ve ve Civi 6 Projeleri İptal Edildi

Güvenilir kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre, Xiaomi bu yıl Çin'de piyasaya sürdüğü Xiaomi Mix Flip 2 ve Xiaomi Civi 5 Pro cihazları ile ilgili önemli bir karar aldı. Şirket, Çin'deki satış başarılarının beklentilerin altında kalması nedeniyle bu cihazların küresel lansmanlarını iptal etti.

Gelen kulis bilgilerine göre Xiaomi sadece mevcut modelleri global pazara sunmaktan vazgeçmekle kalmadı, aynı zamanda gelecek yıl tanıtılması beklenen haleflerini de rafa kaldırdı. Bu durum, markanın bu yıl dikey katlanabilir telefon serisi ile fiyat/performans odaklı serilerine olan yatırımını durduracağını gösteriyor.

Yeni Bir Katlanabilir Telefon Yolda Olabilir

Peki, Xiaomi bu hamlesinin ardından ne yapmayı planlıyor? Ortaya atılan iddiaların ortak noktası firmanın yeni bir katlanabilir telefon serisi üzerinde çalıştığı yönünde. Hatırlarsanız şirket, geçtiğimiz yıl yatay formda katlanabilen Xiaomi Mix Fold 4'ü tanıtmış, bu yıl gelmesi beklenen Mix Fold 5'i ise pas geçmişti.

Güvenilir kaynaklar, tüm bu gelişmeler sonucunda markanın 2026 yılında yeni bir katlanabilir telefon modeli ile sahneye çıkacağına neredeyse kesin gözle bakıyor. Ancak bu modelin Xiaomi Mix Fold 6 olarak adlandırılmayacağı, Xiaomi 17 Fold gibi bir isimle amiral gemisi akıllı telefon serisine dahil olacağı öne sürülüyor.

Peki siz Xiaomi'nin yaklaşan akıllı telefon projelerini iptal etmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.