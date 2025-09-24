Xiaomi'nin Yeni Kulaklığı Türkiye'de! Uzun Pil Ömrü ve Dahası

Xiaomi, son derece minimalist bir tasarıma sahip kulaklığını tanıttı. Her üç renk seçeneğinin de kulakta oldukça şık durduğu Xiaomi OpenWear Stereo Pro, uzun kullanım süresi gibi çeşitli özelliklerle kullanıcıların sürekli yanında taşımak isteyeceği giyilebilir bir cihaz olarak öne çıkacak gibi görünüyor.

Xiaomi OpenWear Stereo Pro Özellikleri Neler?

Kulaklığın ağırlığı: 9,7 gram

9,7 gram Şarj kutusunun ağırlığı: 52,5 gram

52,5 gram Kulaklığın batarya kapasitesi: 56 mAh

56 mAh Şarj kutusunun batarya kapasitesi: 700 mAh

700 mAh Tek şarjla kullanım süresi: 8,5 saat

8,5 saat Şarj kutusu ile kullanım süresi: 45 saat

45 saat Diğer özellikler: IP54 sertifikası, Bluetooth 5.4, ses sızıntısını azaltma

Kutudan Type-C şarj kablosu ve şarj kutusu ile birlikte çıkan OpenWear Stereo Pro, tüm kulağı saran zarif bir tasarım ile öne çıkıyor. Dış yüzeyi oldukça yumuşak bir şekilde tasarlanması sayesinde daha rahat bir kullanım imkânı elde ediyorsunuz. Kulak kancası sayesinde kulağınıza tam olarak oturuyor ve kendinizi rahatsız hissetmiyorsunuz.

Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro ile birlikte tanıtılan kulaklığın şekli, kulağınızın şekline göre uyum sağlıyor. Üç noktadan oluşan destek tasarımı sayesinde basınç eşit bir şekilde dağıtılıyor. Bu da uzun süreli kullanımlarda kulaklarda baskı ve gerginlik hissetmemenizi sağlıyor. Gözlük kullananlar için önemli bir avantajı ise ince tasarıma sahip olması. Gözlükle teması azaltarak size daha kolay bir kullanım sunuyor.

Kulaklık, size daha güçlü bas ve daha net tizler elde ettiriyor. Detaylar daha çok ön plana çıkıyor ve genel olarak daha zengin bir ses deneyimine sahip oluyorsunuz. Kulaklık ayrıca surround ses deneyimi de sunuyor. Bu özellik sayesinde ses sanki etrafınızdan geliyormuş gibi hissediyorsunuz. Özellikle film izleme gibi aktivitelerde fark oldukça belirgin hâle geliyor.

Cihaz, ses sızıntısını azaltma özelliği sayesinde gizliliğinizi üst düzeye çıkarıyor. Dengeli ses modunda kullanılabilen özellik, şarkı dinlerken veya birisiyle konuşurken konuşmalarınızın başkaları tarafından duyulmasını önlüyor. Ses seviyesi %50 olarak ayarlanmış ve 25 cm'lik mesafeden yapılan arama sırasında etkili olduğu belirtiliyor.

Openwear Stereo Pro, şarj kutusu kapalıyken dahi kayıt yapmanızı mümkün hâle getiriyor. Sadece kayıt modunu açmak için şarj kutusu düğmesine üç kez basmanız yeterli oluyor. Hemen ardından kayıt yapmaya başlayabiliyorsunuz. Cihaz, tek şarjla 8,5 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi ise 45 saati buluyor.

Xiaomi OpenWear Stereo Pro Türkiye Fiyatı

Xiaomi OpenWear Stereo Pro, 8 bin 799 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Kulaklık, kum sarısı, likit gümüş ve gece siyahı dahil olmak üzere toplamda üç farklı renk seçeneği ile geliyor.