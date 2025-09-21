Xiaomi'nin Yeni Tableti Kanlı Canlı Görüntülendi: Rakipsiz Olacak!

Xiaomi, merakla beklenen amiral gemisi telefon serisi Xiaomi 17'nin yanı sıra tablet pazarında da iddialı bir seriyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin yakında tanıtacağı yeni Xiaomi Pad 8 serisi, sızdırılan özellikleriyle şimdiden teknoloji tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Son olarak serinin ana modeline ait olduğu söylenen bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Böylelikle Xiaomi Pad 8'in canlı görüntüsü ve özellikleri de ortaya çıkmış oldu. Detaylar haberde.

Xiaomi Pad 8'in Özelleri

Sızdırılan görüntüleri incelediğimizde yeni cihazın ince çerçeveleri ve düz kenarıyla dikkat çeken şık bir tasarıma sahip olacağını görüyoruz. İddialara göre yeni tablet, 5.75mm kalınlığı ile bu alanda neredeyse akıllı telefonlarla yarışırken, 485 gram ağırlığıyla pek çok tabletten daha hafif olacak.

Kısa bir süre önce ortaya çıkan Geekbench testinde 25097RP43C model numarasıyla görüntülenen cihaz, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 işlemcinden güç alacak. Güçlü işlemcisini 12 GB RAM ile eşleştiren tablet tek çekirdekte 1984, çoklu çekirdekte ise 6.323 puan alarak Samsung Galaxy Tab S11 gibi rakiplerine göz dağı veriyor.

Xiaomi'nin paylaştığı bilgilere göre yeni Xiaomi Pad 8, 3.2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 11.2 inçlik LCD bir ekrana sahip olacak. 9.200 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenen cihaz, 45W hızlı şarj desteğiyle birlikte gelecek.

Tabletin arka tarafında 13 MP, ön tarafında ise 8 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunacağı söyleniyor. Ayrıca dört adet hoparlör, dört adet mikrofon ve USB-C 3.2 Gen 1 bağlantı noktasının da cihazda yer alması bekleniyor. Ayrıca, Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzü ile kutudan çıkması muhtemel.

Xiaomi Pad 8 Ne Zaman Çıkacak?

Aktarılanlara göre Xiaomi, yeni amiral gemisi telefon serisi Xiaomi 17 ile birlikte yeni Xiaomi Pad 8 serisini de resmen tanıtacak. Bu bağlamda Pad 8 ve Pad 8 Pro modellerinden oluşması beklenen serinin 30 Eylül tarihinde düzenlenecek lansman etkinliğinde sergilenmesi bekleniyor.

Peki siz Xiaomi'nin yeni akıllı tableti hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz Xiaomi Pad 7 serisinin yakaladığı başarıyı sürdürebilecek mi? Yorumlarda buluşalım.