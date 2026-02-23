Xiaomi'nin 144Hz Ekranlı Tableti Global Pazara Geliyor! Tarih Verildi

Xiaomi Pad 8, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı. Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip olan tabletin global pazara ne zaman geleceği belli oldu. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi deneyimi sunan tabletin global sürümü çok yakında satışa sunulacak. Global sürümün özellikleri, Çin sürümü ile aynı olacak.

Xiaomi Pad 8'in Global Sürümü Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi Pad 8'in global sürümü 28 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Global sürüm mavi, gri ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Tabletin Çin sürümünde de aynı renk seçenekleri tercih edilmişti. Tabletin arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunuyor. Bu modül üzerinde bir adet kamera ve bir adet LED flaş mevcut.

Xiaomi Pad 8'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 11,2 inç

11,2 inç Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel

2136 x 3200 piksel Ekran Teknolojisi. LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit Batarya: 9200 mAh

9200 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 RAM: 8 GB ve 12 GB LPDDR5X

8 GB ve 12 GB LPDDR5X Depolama: 128 GB UFS 3.1 ve 256 GB UFS 4.1

128 GB UFS 3.1 ve 256 GB UFS 4.1 Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP

13 MP Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Tabletin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Bu kamera, 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Tabletin ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. 251,2 x 173,4 x 5,8 mm boyutlarında olan tablet 485 gram ağırlığında.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelen tablette 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. 11,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, LCD ekran üzerinde 2136 x 3200 piksel çözünürlük, 800 nit parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi yer alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Xiaomi Pad 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi Pad 7 şu anda 15 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi Pad 8'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tabletin tahmini fiyatı 20 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.