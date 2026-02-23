Android 17 Güncellemesi Alacak Xiaomi Cihazlar Ortaya Çıktı
Android 17 güncellemesi alacak Xiaomi cihazlar açıklığa kavuştu. Peki, hangi Xiaomi telefon ve tabletler güncellemeyi alacak? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Android 17 güncellemesini alacak olan Xiaomi telefonlar arasında Xiaomi 17, 15, 14 ve 13 serisi yer alıyor. Ayrıca Civi ve Mix serisinin bazı modelleri için de güncelleme yayınlanacak.
- Yeni Android sürümüne kavuşacak Xiaomi tabletler arasında Pad 8 8 ve Pad 8 Pro, Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7 Ultra gibi modeller yer alıyor.
- Android 17, kullanıcıların hem performans artışı elde etmesini hem daha modern bir arayüze sahip olmasını sağlayacak.
Google, Pixel cihazlar için Android 17 beta programını hayata geçirdi. Bu cihazlara ek olarak diğer akıllı telefon markalarının da uygun cihazlar için yeni sürümü duyurması bekleniyor. Hatta Android 17 güncellemesi alacak Xiaomi cihazlar şimdiden ortaya çıktı. Yılın ilerleyen aylarında yeni Android güncellemesinin söz konusu modeller için duyurulması bekleniyor.
Android 17 Güncellemesi Alacak Xiaomi Telefonlar
- Xiaomi 17 Serisi: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 15 Serisi: Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 14 Serisi: Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14 CIVI
- Xiaomi 13 Serisi: Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro
- Civi Serisi: Xiaomi Civi 4 Pro, Xiaomi Civi 5 Pro
- Katlanabilir Modeller: Xiaomi Mix Flip, Xiaomi Mix Flip 2, Xiaomi Mix Fold 3, Xiaomi Mix Fold 4
Android 17 işletim sistemini destekleyen Xiaomi telefonların başında Xiaomi 17 serisi geliyor. Bu serinin standart modelinin Türkiye'deki satış fiyatının 105 bin TL, Xiaomi 17 Ultra'nın ise 158 bin TL olması bekleniyor. Bu arada serinin global sürümü, 28 Şubat 2026 tarihinde (Türkiye saati ile 16.00) tanıtılacak. Xiaomi Türkiye'nin web sitesinde lansmana özel sayfa erişime açıldı. Canlı yayın için yer ayıranlara 6.000 TL indirim kuponu kazanma ve abone olarak 500 Mi puanı kazanma fırsatı sunuluyor.
Markanın 15, 14 ve 13 serisinin yanı sıra katlanabilir modelleri Xiaomi Mix Flip, Mix Flip 2, Mix Fold 3 ve Mix Fold 4 ve Civi 4 Pro ve Civi 5 Pro da güncellemeyi alacak modeller arasında yer alıyor. Söz konusu modellerden herhangi birini kullanan tüm kullanıcılar, Android 17'nin sunduğu bütün avantajlardan yararlanma imkânı elde edecek.
Android 17 Güncellemesi Alacak Xiaomi Tabletler
- Xiaomi Pad 8 Serisi: Xiaomi Pad 8, Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi Pad 7 Serisi: Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7 Ultra, Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Pad Mini
Pek çok Xiaomi tablet de Android 17 güncellemesi alacak. Bunların arasında Pad 8, Pad 7, Pad 6 serisi yer alıyor. Ayrıca Pad Mini kullanıcıları da Android 17'nin getirdiği yeni avantajlardan faydalanacağı söylenebilir. Android 17 güncellemesinin tam olarak hangi yenilikleri getireceği henüz net değil ancak daha önce ortaya çıkan bilgiler, büyük çoğunlukla Apple'ın işletim sistemi iOS'in tasarımına yakın bir deneyim sunacağını işaret ediyordu.
Sızdırılan görüntüler, ilk olarak Haziran 2025 tarihinde duyurulan Liquid Glass tasarımına benzer bir tasarımın Android 17'de de olacağını gösterdi. Bu yeni arayüzle birlikte Android 17 destekli cihazların da daha modern bir görünüme kavuşması bekleniyor. En önemlisi, performans tarafında ciddi bir iyileştirme getirecek.