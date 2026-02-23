Android 17 Güncellemesi Alacak Xiaomi Cihazlar Ortaya Çıktı

Google, Pixel cihazlar için Android 17 beta programını hayata geçirdi. Bu cihazlara ek olarak diğer akıllı telefon markalarının da uygun cihazlar için yeni sürümü duyurması bekleniyor. Hatta Android 17 güncellemesi alacak Xiaomi cihazlar şimdiden ortaya çıktı. Yılın ilerleyen aylarında yeni Android güncellemesinin söz konusu modeller için duyurulması bekleniyor.

Android 17 Güncellemesi Alacak Xiaomi Telefonlar

Android 17 işletim sistemini destekleyen Xiaomi telefonların başında Xiaomi 17 serisi geliyor. Bu serinin standart modelinin Türkiye'deki satış fiyatının 105 bin TL, Xiaomi 17 Ultra'nın ise 158 bin TL olması bekleniyor. Bu arada serinin global sürümü, 28 Şubat 2026 tarihinde (Türkiye saati ile 16.00) tanıtılacak. Xiaomi Türkiye'nin web sitesinde lansmana özel sayfa erişime açıldı. Canlı yayın için yer ayıranlara 6.000 TL indirim kuponu kazanma ve abone olarak 500 Mi puanı kazanma fırsatı sunuluyor.

Markanın 15, 14 ve 13 serisinin yanı sıra katlanabilir modelleri Xiaomi Mix Flip, Mix Flip 2, Mix Fold 3 ve Mix Fold 4 ve Civi 4 Pro ve Civi 5 Pro da güncellemeyi alacak modeller arasında yer alıyor. Söz konusu modellerden herhangi birini kullanan tüm kullanıcılar, Android 17'nin sunduğu bütün avantajlardan yararlanma imkânı elde edecek.

Android 17 Güncellemesi Alacak Xiaomi Tabletler

Pek çok Xiaomi tablet de Android 17 güncellemesi alacak. Bunların arasında Pad 8, Pad 7, Pad 6 serisi yer alıyor. Ayrıca Pad Mini kullanıcıları da Android 17'nin getirdiği yeni avantajlardan faydalanacağı söylenebilir. Android 17 güncellemesinin tam olarak hangi yenilikleri getireceği henüz net değil ancak daha önce ortaya çıkan bilgiler, büyük çoğunlukla Apple'ın işletim sistemi iOS'in tasarımına yakın bir deneyim sunacağını işaret ediyordu.

Sızdırılan görüntüler, ilk olarak Haziran 2025 tarihinde duyurulan Liquid Glass tasarımına benzer bir tasarımın Android 17'de de olacağını gösterdi. Bu yeni arayüzle birlikte Android 17 destekli cihazların da daha modern bir görünüme kavuşması bekleniyor. En önemlisi, performans tarafında ciddi bir iyileştirme getirecek.