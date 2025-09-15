Bu Tablet Çok Güçlü! Xiaomi Pad 8 Pro Performans Testinde

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi tableti Pad 8 Pro için geri sayım başladı. Geçtiğimiz aylarda cihazın ekranı ile ilgili hayal kırıklığı yaratan bir iddia ortaya atıldı. Şimdi ise model, Geekbench performans testinde görüldü. Böylelikle tablet ile ilgili beklentiler arttı. İşte ayrıntılar...

Xiaomi Pad 8 Pro, Geekbench Performans Testinde

Çinli teknoloji devinin yeni tableti, 25091RP04C model numarasıyla Geekbench veri tabanında görüntülendi. Xiaomi Pad 8 Pro tek çekirdek testinde 2967, çoklu çekirdek testinde ise 9485 puan alarak dikkat çekti. Rapora göre cihaz, Qualcomm’un en güçlü yonga seti Snapdragon 8 Elite’ten güç alacak ve buna 16 GB RAM eşlik edecek.

Bununla birlikte kutudan Android 16 işletim sistemiyle çıkacak tablet, HyperOS 3 arayüz yazılımına sahip olacak. Geekbench'te yer alan bilgiler bunlardan ibaret. Xiaomi Pad 8 Pro, geçtiğimiz ay Çin'de 3C setifikası almıştı. Bu da mobil cihazın 67W kablolu şarjla besleneceğini ortaya koymuştu.

Daha önceki idddialara göre tablet, 10.000 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekecek. Ekran özellikleri ise henüz bilinmyior fakat temmuz ayında gerçekleşen bir sızıntıda LCD panele yer vereceği öne sürülmüştü. Xiaomi Pad 7 Pro, 11,2 inç boyutunda IPS LCD ekranla gelmişti.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi Pad 8 Pro'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.