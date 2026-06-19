Xiaomi'den 9.720 mAh Bataryalı Tablet Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi, Pad 9 isimli yeni bir Android tablet üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Pad 9'un işlemcisi ve batarya kapasitesi ortaya çıktı. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde çoğu mobil oyun sorunsuz oynanabilecek. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Xiaomi Pad 9'un İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni tabletinde Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, yarış türünün başarılı bir örneği olan Asphalt Legends'ı ortalama 57 FPS, kaliteli grafiklere sahip yarış oyunu CarX Street'i ise ortalama 58 FPS, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile ve online FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 119 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcinin 3.21 GHz ve 3.0 GHz hızında çalışan çekirdekleri oyun oynamak gibi ağır işlerde, 2.0 GHz hızındaki çekirdekleri ise video izlemek ve internette gezinmek gibi aktivitelerde devreye giriyor. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Qualcomm'un güçlü işlemcisi daha önce OnePlus Nord 6, Nothing Phone 3 ve POCO F7 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Bu arada serinin bir önceki modeli Xiaomi Pad 8'de de aynı işlemcinin yer aldığını belirtelim. Xiaomi Pad 7'de ise Snapdragon 7+ Gen 3 bulunuyor.

Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7+ Gen 3'te 2.8 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.9 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

Xiaomi Pad 9'un Bataryası Kaç mAh Olacak?

Pad 9'da 9.720 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu yüksek kapasite sayesinde mobil cihaz uzun pil ömrü sunacak. Böylece tableti gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi Pad 8'de 9.200 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni tablette 45W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

Xiaomi Pad 9 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi Pad 9'un 2026 yılının ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi Pad 8, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi Pad 9 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Xiaomi Pad 8 ve Pad 8 Pro dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok mobil cihazı satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi Pad 9'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Pad 9'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Xiaomi Pad 9'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi Pad 8'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 23 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. Pad 9'un önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 26 bin TL civarında bir fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı tabletin farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Xiaomi Pad 9'un işlemcisi ve batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Tabletin güçlü işlemci sayesinde CarX Street gibi kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Ayrıca cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.