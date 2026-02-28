Güçlü İşlemciye Sahip Xiaomi Pad 8 Pro'nun Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Xiaomi Pad 8 Pro'nun global sürümüne yönelik uzun bir süredir söylentilerin ardı arkası kesilmiyordu. Marka tarafından gerçekleştirilen lansmanla birlikte tabletin Türkiye fiyatı da dahil olmak üzere hakkında merak edilen bütün detaylar netlik kazandı. Çok güçlü bir işlemci ile birlikte gelen cihaz, RAM tarafında iki seçenek sunuyor.

Xiaomi Pad 8 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 11,2 inç

11,2 inç Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel

2136 x 3200 piksel İşlemci: Snapdragon 8 Elite (3 nm)

Snapdragon 8 Elite (3 nm) RAM: 8 GB ve 12 GB

8 GB ve 12 GB Depolama: 128 GB, 256 GB ve 512 GB

128 GB, 256 GB ve 512 GB Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Hızlı Şarj: 67W

67W Batarya Kapasitesi: 9.000 mAh (Çin sürümü 9.200 mAh)

Xiaomi Pad 8 Pro'nun İşlemcisi Ne Kadar Güçlü?

Xiaomi Pad 8 Pro, gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdek mevcut. Xiaomi Pad 8'deyse sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

Bu işlemci şu anda Qualcomm'un en güçlü işlemcileri arasında yer alıyor. PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, League of Legends: Wild Rift ve daha pek çok oyunu yüksek ayarlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Yüksek kaliteli grafiklere sahip oyunları çalıştırırken herhangi bir sorun yaşamıyor.

Xiaomi Pad 8 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile beraber gelen cihaz, LCD ekran üzerinde 2136 x 3200 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde oyun oynarken çok akıcı bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Oyundaki düşmanlarınıza karşı önemli avantaj elde etmenizi sağlayan önemli bir artı olduğu söylenebilir.

Xiaomi Pad 8 Pro'nun RAM ve Depolama Seçenekleri Neler?

Xiaomi Pad 8 Pro'da 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. Tabletin Çin sürümünde ise 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı sürüm yer alıyor. Depolama tarafında ise kullanıcıları 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri ile karşılıyor. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak en uygun seçeneği tercih edebiliyorsunuz.

Xiaomi Pad 8 Pro'nun Kamera Özellikleri Nasıl?

Tabletin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Ön tarafta da 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Ön kameranın özellikle kaliteli görüntülü görüşmeler gerçekleştirmek için önemli bir avantaj sunuyor. Ayrıca arka kamerayı kullanarak önemli anları kaydedebiliyorsunuz.

Xiaomi Pad 8 Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi Pad 8 Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan versiyonunun Türkiye fiyatı 34 bin 999 TL olarak belirlendi. Çam yeşili, mavi ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Bir önceki model Pad 7 Pro ise şu anda 25 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Nane yeşili, gri ve deniz mavisi renk seçenekleri ile sunulan bu önceki model, 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği ile kullanıcılarla buluşturuluyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi Pad 8 Pro, bana göre sadece iş amaçlı kullanılabilecek bir tabletten çok daha fazlasını sunuyor. Güçlü işlemcisi sayesinde saatlerce yüksek kaliteli grafiklere sahip oyunları oynayabilir, yoğun güç tüketen uygulamaları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Yeri geldiğinde eğlenmek, yeri geldiğinde yüksek verimlilik elde etmek açısından ideal bir cihaz gibi görünüyor.