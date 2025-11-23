Xiaomi'den İki Modele Birden HyperOS 3 Güncellemesi!
Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini daha fazla modele ulaştırmaya devam ediyor. Son olarak POCO F7 ve POCO F7 Pro için de dağıtım başladı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi, Redmi Turbo 4 Pro ve POCO F7 Pro için HyperOS 3 güncellemesi sundu.
- Güncelleme aşamalı şekilde dağıtılıyor.
Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini hız kesmeden daha fazla cihaza ulaştırmaya devam ediyor. Son günlerde odağını POCO F7 serisine çeviren şirket, önce POCO F7 Ultra için müjdeyi vermişti. Şimdi ise POCO F7 Pro ve Redmi Turbo 4 Pro, beklenen HyperOS 3 güncellemesine nihayet kavuştu. İşte ayrıntılar...
Redmi Turbo 4 Pro ve POCO F7 Pro İçin HyperOS 3 Güncellemesi Sunuldu
Performansı artırmayı ve kullanıcı deneyimini daha akıcı hâle getirmeyi hedefleyen bu güncelleme yenilenmiş görsel öğeler, işlevsel iyileştirmeler ve gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle geliyor. Bu nedenle uzun süredir merakla bekleniyordu. Artık Redmi Turbo 4 Pro ve F7 Pro kullanıcılarının beklemesine gerek kalmadı.
POCO F7’nin küresel versiyonu olan Redmi Turbo 4 Pro HyperOS 3.0.4.0.WOKMIXM sürümünü, POCO F7 Pro ise HyperOS 3.0.4.0.WOKMIXM sürümünü almaya başladı. Güncelleme aşamalı olarak dağıtılıyor. Bu yüzden yeni sürüm tüm kullanıcılara aynı anda ulaşmayabilir.
HyperOS 3 Güncellemesi Nasıl Yapılır?
- Adım 1: Ayarlar uygulamasına giriş yapın.
- Adım 2: Cihaz Hakkında seçeneğine dokunun.
- Adım 3: HyperOS Sürümü seçeneğine basın.
- Adım 4: Güncellemeyi aldıysanız yeni sürüm görünecektir. İndirdikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.
HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Modeller
Kasım 2025 - 30 Kasım’a Kadar
- Redmi TV X 2025 Serisi
- Redmi Monitor G Pro 27U
- Xiaomi Smart Band 10
Aralık 2025
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Supreme Edition
- Redmi K60
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi Watch 5
- Redmi Watch 5 eSIM
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
- Xiaomi Smart Band 9
Ocak 2026
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K50 Supreme Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Xiaomi TV S Mini LED Serisi
- Redmi TV MAX 2025 Serisi
- Redmi Smart TV A Pro Serisi
- Redmi Smart TV A 2025 Serisi
