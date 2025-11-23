Xiaomi'den İki Modele Birden HyperOS 3 Güncellemesi!

Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini hız kesmeden daha fazla cihaza ulaştırmaya devam ediyor. Son günlerde odağını POCO F7 serisine çeviren şirket, önce POCO F7 Ultra için müjdeyi vermişti. Şimdi ise POCO F7 Pro ve Redmi Turbo 4 Pro, beklenen HyperOS 3 güncellemesine nihayet kavuştu. İşte ayrıntılar...

Redmi Turbo 4 Pro ve POCO F7 Pro İçin HyperOS 3 Güncellemesi Sunuldu

Performansı artırmayı ve kullanıcı deneyimini daha akıcı hâle getirmeyi hedefleyen bu güncelleme yenilenmiş görsel öğeler, işlevsel iyileştirmeler ve gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle geliyor. Bu nedenle uzun süredir merakla bekleniyordu. Artık Redmi Turbo 4 Pro ve F7 Pro kullanıcılarının beklemesine gerek kalmadı.

POCO F7’nin küresel versiyonu olan Redmi Turbo 4 Pro HyperOS 3.0.4.0.WOKMIXM sürümünü, POCO F7 Pro ise HyperOS 3.0.4.0.WOKMIXM sürümünü almaya başladı. Güncelleme aşamalı olarak dağıtılıyor. Bu yüzden yeni sürüm tüm kullanıcılara aynı anda ulaşmayabilir.

HyperOS 3 Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Adım 1: Ayarlar uygulamasına giriş yapın.

Ayarlar uygulamasına giriş yapın. Adım 2: Cihaz Hakkında seçeneğine dokunun.

Cihaz Hakkında seçeneğine dokunun. Adım 3: HyperOS Sürümü seçeneğine basın.

HyperOS Sürümü seçeneğine basın. Adım 4: Güncellemeyi aldıysanız yeni sürüm görünecektir. İndirdikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.

HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Modeller

Kasım 2025 - 30 Kasım’a Kadar

Redmi TV X 2025 Serisi

Redmi Monitor G Pro 27U

Xiaomi Smart Band 10

Aralık 2025

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Supreme Edition

Redmi K60

Redmi Turbo 3

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R

Redmi Watch 5

Redmi Watch 5 eSIM

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Xiaomi Smart Band 9

Ocak 2026

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 2

Redmi K50 Supreme Edition

Redmi Note 15R

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi 14C

Redmi 14R 5G

Xiaomi TV S Mini LED Serisi

Redmi TV MAX 2025 Serisi

Redmi Smart TV A Pro Serisi

Redmi Smart TV A 2025 Serisi

