Samsung'dan Galaxy S26 Ultra'nın Gizlilik Özelliğiyle İlgili Önemli İtiraf!

Samsung, merakla beklenen Galaxy S26 serisini geçen ay tanıttı. Serinin öne çıkan yeniliklerinden biri ise Galaxy S26 Ultra modelindeki Privacy Display adı verilen hayalet ekran özelliği oldu. Bu teknoloji ekranın görünürlüğünü büyük oranda azaltarak kullanıcıları toplu alanlarda meraklı gözlerden koruyor. Marka son olarak yeni özellikle ilgili çok önemli bir itirafta bulundu.

Galaxy S26 Ultra'nın Ekranı Privacy Display Nedeniyle Selefinden Daha Az Parlak

Bilindiği üzere son dönemde Galaxy S26 Ultra ile ilgili bazı kullanıcı raporları ortaya çıktı. Bu raporlarda hayalet ekran özelliğinin akıllı telefonun genel parlaklığını düşürdüğü ve Corning’in Gorilla Armor 2 camının yansıma önleyici özelliklerini bir miktar azalttığı yönünde iddialar yer alıyordu.

Samsung kısa bir süre önce bu iddialara yanıt verdi. Güney Koreli şirket yaptığı açıklamayla telefonun ekranının bazı açılardan daha az parlak görünebileceğini kabul etti. Şirket, belirli görüş açılarında bir miktar farklılık olabileceğini söylerken, bu durumun genel kullanıma çok büyük bir etkisinin olmadığını vurguladı.

Kısacası, hayalet ekran özelliğinin var olmasını sağlayan teknoloji nedeniyle Galaxy S26 Ultra'nın ekranı selefi Galaxy S25 Ultra’ya göre biraz daha karanlık yapıda. Ancak üreticinin de dediği gibi bu durum çok ciddi bir sorun teşkil etmiyor. Bu farkın maksimum parlaklıkta ve yan açılardan bakıldığında görülebildiği söyleniyor.

Galaxy S26 Ultra'daki Hayalet Ekran Özelliği Neden Bu Kadar Önemli?

Maalesef, toplu alanlarda telefon kullandığımızda hep birileri merakla ne yaptığımıza bakmak isteyebiliyor. Bu durum doğal olarak kullanıcı gizliliğini tehdit eden önemli bir unsur. Mesajlarımız, şifrelerimiz ve diğer özel bilgilerimizin başkaları tarafından görülmesine gerçekten hiç gerek yok.

Samsung, Galaxy S26 Ultra ile sunduğu Privacy Display özelliği sayesinde ekranın görünürlüğünü belirli açılardan bakıldığında azaltıyor. Gelen mesaj veya bildirimleri tamamen gizleyebiliyor ve şifre girerken şifre alanını da görünmez hale getirebiliyor. Bu da kullanıcı gizliliğini artıran önemli bir teknoloji diyebiliriz.

Hayalet Ekran Özelliği Hangi Samsung Modellerinde Var?

Samsung’un hayalet ekran özelliği şu an için yalnızca Galaxy S26 Ultra modelinde bulunuyor. Bunun sebebi ise bu teknolojinin yazılımsal değil donanımsal bir özellik olması. Bu yüzden şirket söz konusu özelliği şimdilik sadece Ultra versiyonunda sunmayı tercih etti. Kullanıcılardan olumlu geri dönüşler gelmesi halinde ilerleyen yıllarda söz konusu özelliği daha farklı Samsung modellerinde de görebiliriz.

Editörün Yorumu

Herkes gibi ben de özel bilgilerimin başkaları tarafından görülmesini istemiyorum. Bu yüzden Privacy Display, yani hayalet ekran özelliği nedeniyle Galaxy S26 Ultra’nın ekran parlaklığının biraz daha düşük olması beni pek rahatsız etmiyor. Zira Galaxy S25 Ultra ile yapılan karşılaştırmalarda söylendiği kadar belirgin bir fark olduğunu da düşünmüyorum.

Samsung da yaptığı açıklamada küçük farklar olabileceğini, ancak bunun genel kullanıcı deneyimini etkilemeyeceğini söylüyor. Kısacası, benim gibi gizliliğe önem veriyorsanız, bu tür yeniliklerin küçük bedelleri olabileceğini kabul etmemiz gerekiyor.