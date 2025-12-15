Xiaomi'den Size Para Kazandıracak Hamle! Anlaşmayı İmzaladı

Xiaomi, blockchain ya da diğer bir deyişle blok zinciri teknolojisinin daha fazla kullanıcı tarafından benimsenmesini sağlamak adına önemli bir anlaşma imzaladı. Sei Labs ile imzalanan yeni anlaşma kapsamında 2026 yılından itibaren satın alınan yeni Xiaomi telefonlar, özel Sei uygulamaları önceden yüklü olarak gelecek.

Xiaomi, Kripto Dünyasına Adım Atmayı Kolaylaştıracak

Xiaomi, 2026 yılından itibaren yeni akıllı telefonlarını Sei Labs tarafından geliştirilen uygulamaları önceden yüklenmiş olarak sunmaya başlayacak ancak ilk etapta Amerika Birleşik Devletleri ve Çin pazarı hariç tutulacak. Markanın en büyük pazar payına sahip olduğu ülkeler başta olmak üzere pek çok bölgede kripto dünyasına kolay bir şekilde başlamak mümkün hâle gelecek.

Kullanıcılar, bu uygulamalar sayesinde Sei'nin dijital varlık ticareti için özel olarak geliştirilen Layer 1 blok zinciri ile ek bir indirme işlemine gerek kalmadan hızlı işlem yapma imkânı elde edecek. Cüzdan üzerinden eşler arası (P2p) ödemeler yapabilecek, merkezi olmayan uygulamalarla entegre çalışılabilecek ve çeşitli blok zinciri tabanlı ürünler zahmetsiz bir şekilde keşfedilebilecek.

Bu yeni ortaklık, sadece Xiaomi telefonları da kapsamayacak. Xiaomi ile Sei Labs, 2026 sonrasında bu iş birliğini daha da ileri boyuta taşıyarak şirketin dünya genelindeki 20 binden fazla perakende satış mağazasına stablecoin ödemelerini entegre etmeyi planlıyor. İlk olarak Hong Kong ve Avrupa Birliği'nin bazı bölgelerinde hayata geçirilecek.

Müşteriler, USDC ve benzeri stablecoinleri kullanarak Xiaomi ürünlerini doğrudan satın alma fırsatına sahip olacak. Sei blok zincirinde hızlı ve güvenli bir şekilde işlem gerçekleştirilebilecek. Böylece kripto para, günlük ödeme aracı olarak da kullanılabilecek.

Editörün notu: Bu haber herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün / hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca içerik, hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi ve benzerlerini kapsamamaktadır.