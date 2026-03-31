Xiaomi, İki Popüler Modelinin Fişini Çekti! Artık Güncelleme Yok

Her sene birçok yeni akıllı telefon piyasaya süren Xiaomi, bu sayede ürün kataloğunu genişletirken öte taraftan eski modellerinin de fişini çekmeye devam ediyor. Son olarak marka, çok satan modellerden Redmi K60 ve K60E'yi güncelleme desteği biten Redmi modelleri listesine ekledi.

Redmi K60 ve K60E İçin Güncelleme Desteği Bitti mi?

Söz konusu iki model 2022’nin sonlarına doğru piyasaya sürülmüştü. Android 13 tabanlı MIUI 14 ile kutudan çıkan akıllı telefonlar, çıkışlarından bu yana geçen yaklaşık 3,5 yıllık süreçte birkaç güncellemeyle birlikte Android 16 tabanlı HyperOS 3’e kadar yükseltildi. Bu süreç boyunca çok sayıda güvenlik güncellemesi de sunuldu. Ancak artık yolun sonuna gelindi.

Redmi K60 ve Redmi K60E modelleri Android 16 tabanlı HyperOS 3 sürümünde kaldı. İki modele Android 17 desteği sunulmayacak. Ayrıca cihazlar artık düzenli güvenlik güncellemeleri de almayacak. Eğer Redmi K60 veya K60E kullanıyorsanız, bundan sonra yeni özellikler sunulmayacağını söyleyelim. Ancak şirketin çok ciddi bir güvenlik açığı ortaya çıkması durumunda bunu görmezden gelmeyeceği tahmin ediliyor.

Redmi K60 ve K60E 2026'da Alınır mı?

Günümüzde mobil cihazlarda yazılım desteği geçmişe kıyasla çok daha kritik bir öneme sahip. Bu nedenle yazılım desteği bulunmayan bir akıllı telefonu satın almak pek doğru bir tercih olmayacaktır. Bir cihazı yalnızca telefon görüşmeleri yapmak veya sosyal medyada gezinmek için kullanmayı planlıyorsanız yeni özellikler almamayı çok dert etmeyebilirsiniz ancak bu, güvenlik için de geçerli değil. Zira bu kesinlikle kabul edilebilir değil.

Akıllı telefon üreticilerinin düzenli olarak yayınladığı güvenlik yamaları büyük önem taşıyor. "Redmi K60 veya K60E 2026’da alınır mı?" sorusunun cevabı, eğer güvenlik güncellemeleri sunulmaya devam edecek olsaydı belki evet olabilirdi ancak mevcut durumda maalesef hayır.

Xiaomi Modelleri Kaç Yıl Güncelleme Alıyor?

Xiaomi, son yıllarda piyasaya sürdüğü üst segment akıllı telefonlarına 5 yıl Android, 6-7 yıl güvenlik güncellemesi sözü veriyor. Orta segmentte ise 4 yıl Android ve 6 yıl güvenlik güncellemesi sunuluyor. Giriş seviyesi akıllı telefonlarda bu süreler maalesef daha da düşük. Genellikle 1 veya 2 ana Android güncellemesi ve yaklaşık 3 yıl güvenlik yaması sağlanıyor.

Eğer uzun süreli güncelleme desteği sizin için önemliyse daha pahalı amiral gemisi modellere yönelmek daha mantıklı olacaktır. Bu noktada Xiaomi 17 serisi öne çıkıyor. Şubat 2026'da Türkiye'de piyasaya sürülen Xiaomi 17 serisi Android 21'e kadar yükseltilecek. Güvenlik güncellemeleri ise 2033 yılına kadar sürecek.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse Xiaomi’nin Redmi K60 ve K60E modelleri için desteğini sona erdirmesi marka açısından olumsuz bir tablo ortaya koyuyor. Zira en büyük rakipleri arasında yer alan Samsung ve Apple, genellikle 6-7 yıl boyunca yazılım ve güvenlik desteği sunuyor. Bu noktada Xiaomi’nin de daha uzun süren bir güncelleme politikasına geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.