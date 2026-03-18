Xiaomi'den Kötü Haber: Biri Türkiye'de 35 Bin TL'ye Satılan Bu Telefonlar Artık Güncelleme Almayacak

Xiaomi 12 serisi için yolun sonuna gelindi. Buna göre 2021'in sonunda tanıtılan ve üç modelden oluşan seri artık güncelleme almayacak. Üstelik söz konusu karar sadece Android tabanlı HyperOS'u değil, güvenlik güncellemelerini de kapsayacak.

Xiaomi 12, 12 Pro ve 12 Lite modellerinden oluşan Xiaomi 12 serisinin çıkışının üzerinden neredeyse beş yıl geçti. Söz konusu modeller bu süre içerisinde pek çok güncelleme aldı. Hatta kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıkan telefonlardan ikisi Android 15 tabanlı HyperOS 3.0 güncellemesi bile aldı.

Bunlardan yalnızca Xiaomi 12 Lite Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 ile sınırlı kaldı. Ancak şimdi serinin tüm modelleri için güncelleme desteği kesildi. Eğer siz de Xiaomi 12, 12 Pro ve 12 Lite modellerinden herhangi birini kullanıyorsanız artık HyperOS güncellemeleri, güvenlik yamaları veya özellik güncellemeleri almayacaksınız.

Xiaomi 12 Modelleri 2026'da Hala Alınır mı?

Xiaomi 12 modelleri 2026'da hala satın alınır mı sorusunun cevabı ise kesinlikle hayır. Ne yazık ki Xiaomi 12 Pro, hala ülkemizde 35 bin TL'ye satılıyor. Bu kadar eski bir telefona neredeyse 800 dolar para vermek hiç mantıklı değil. Üstelik güncelleme desteğinin kesilecek olması bir sır değildi. Xiaomi güncelleme desteği bitecek telefonlar lsitesinde bunu duyurmuştu.

Buradaki asıl sorun ise güvenlik güncellemelerini alamayacak olmanız. Bilmeyenler için akıllı telefon üreticileri sık sık ürünlerindeki güvenlik yamalarını güncelleyerek sizi yeni tehdit ve açıklardan korur. Bu korumanın eksikliği ise tüm kişisel bilgilerimizin saklı olduğu bir cihaz için kabul edilebilir bir durum değildir.

Bu nedenle güncelleme desteği kesilen bir telefona sahipseniz yapabileceğiniz en doğru şey bütçenize uygun yeni bir telefon almak olacaktır.

Xiaomi 12 Serisi Yerine Satın Alabileceğiniz Telefonlar Hangileri?

Eğer kendi araştırmanızı kendiniz yapmaya üşendiyseniz sizin yerinize Xiaomi 12 modelleri yerine alabileceğiniz telefonları listeledik. Söz konusu modellerin her biri Xiaomi'nin daha uzun yıllar Android ve güvenlik güncellemeleri yayınlayacağı kullanım ömrü oldukça uzun olan telefonlar. Yine de kendi bütçeniz ve ihtiyaçlarınızı en iyi bilen kişi sizsiniz. Bu nedenle kararınızı vermeden önce dikkatli olmanızda fayda var.

Editörün Yorumu

Android akıllı telefon üreticileri son yıllarda yazılım güncellemeleri konusunda kendilerini oldukça geliştirdi. Yine de bana soracak olursanız Aralık 2021'de çıkmış amiral gemisi bir telefonun güncelleme desteğini kaybetmesi kabul edilemez. Kimse bu telefonlara yeni Android ve HyperOS güncellemesi beklemiyor.

Ancak güvenlik güncellemeleri en az iki yıl daha devam etmeliydi. Ne yazık ki kullanıcılar uzun süredir bu sorunlarla mücadele ediyor ve muhtemelen bu nedenle duruma alışmıştır. Ancak Apple'ın 2019'da çıkan iPhone 11'i bile hala yazılım güncellemeleri ile desteklediğini düşünürsek Android'in hala geride olduğunu söyleyebiliriz.