Xiaomi Sizi Kandırıyor: Anlatılan Özellikler Doğru Değil!

Çinli otomobil üreticileri yüksek menzil ve kalite iddiaları ile gündeme gelirken Xiaomi için işler bir anda değişti. Xiaomi YU7 teknik özellikleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Ancak ortaya çıkan haberlere göre verilen menzil değerleri tamamen yanlış. İşte konuyla ilgili detaylar...

Xiaomi YU7 Elektrikli SUV Menzil Testinde Sınıfta Kaldı!

Akıllı telefonlarıyla tanınan Xiaomi’nin elektrikli otomobil pazarındaki iddialı oyuncusu YU7 ilk bağımsız menzil testlerinde hayal kırıklığı yarattı. Çin merkezli Sohu tarafından yapılan testlerde YU7 Max versiyonu üreticinin açıkladığı 750 kilometrelik menzil vaadinin sadece yüzde 65.5’ine ulaşabildi.

Kağıt üzerindeki iddialı menzil değeriyle dikkat çeken Xiaomi YU7 Ultra gerçek kullanım koşullarında yalnızca 492 kilometre yol alabildi. Üstelik test aracın ideal koşullara yakın ortamda kullanılmasıyla gerçekleştirildi. 21 inç jantlı araçta lastik basıncı 2.9 bar olarak ayarlandı sürüş modu “Konfor” konumundaydı. Kabinde yalnızca sürücü ve bir yolcu yer aldı ve klima ise 23–24 derece arasında sabit tutuldu.

Test günü dış sıcaklık 30 dereceydi ve araç yaklaşık 100 km/s sabit hızla 84 kilometrelik dairesel bir rotada yol aldı. Gösterge sıfırlanana kadar 483 kilometre ardından batarya tamamen boşalana kadar ek 9 kilometre gidilebildi. Böylece toplamda yalnızca 492 kilometrelik bir gerçek menzil elde edildi. Xiaomi’nin kullandığı CLTC standardı her ne kadar ideal şartlarda test edilse de ortaya çıkan 258 kilometrelik fark sadece test protokolünün iyimserliğiyle açıklanamayacak kadar büyük.

Enerji tüketimi açısından araç 100 kilometrede ortalama 20.2 kWh enerji harcadı. Bu da segmentindeki diğer elektrikli SUV’lara kıyasla oldukça yüksek sayılabilecek bir değer. Ancak şarj tarafında tablo biraz daha olumlu: YU7 Max’in bataryası, 0’dan yüzde 100’e yalnızca 37 dakikada ulaştı. Yüzde 5’ten yüzde 70’e şarj süresi ise 14 dakika gibi oldukça rekabetçi bir süre olarak ölçüldü.

Kullanıcılar açısından bu sonuçlar karmaşık bir tablo sunuyor. Xiaomi’nin elektrikli SUV’u hızlı şarj ve donanım gücüyle öne çıkarken, günlük kullanımda vadettiği menzile ulaşamaması özellikle uzun yol planlayan sürücüler için düşündürücü olabilir. Bu sapma Xiaomi’nin otomotiv sektöründeki ilk ciddi hamlesinin tüketici güveni açısından zedelenmesine neden olabilir.