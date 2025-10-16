Apple'dan Kötü Haber: Yıllardır Beklenen Özellik Yine Ertelenebilir!
Apple'ın üst düzey yöneticilerinden birinin daha Meta bünyesine katılması ile birlikte yapay zeka destekli Siri projesi bir kez daha ertelenebilir.
- Apple'ın yapay zeka tabanlı Siri için web araması çalışmalarını yöneten Ke Yang kısa bir süre önce Meta'ya transfer oldu.
- Söz konusu ayrılık, Mart ayında tanıtılması planlanan yeni Siri'nin bir kez daha ertelenmesine neden olabilir.
- Yang'ın gidişi, Apple'ın yapay zekaekibinden Meta'nın yeni "Süper Zeka" birimine geçiş yapan onlarca çalışanın son halkası oldu.
Teknoloji dünyasının en büyük rekabet alanlarından biri olan yapay zeka cephesinde Apple kritik bir darbe daha aldı. Gelen son haberlere göre, Apple'ın belli başlı yapay zeka projelerine liderlik eden üst düzey bir yönetici markanın en büyük rakiplerinden Meta'ya transfer oldu.
Bu gelişme ile birlikte şirketin 2024 yılında duyurmuş olsa da hala kullanıma sunamadığı yapay zeka destekli Siri projesinin yeniden ertelenebileceği bildiriliyor. İşte detaylar!
Siri Projesine Liderlik Eden Apple Yöneticisi Meta'ya Transfer Oldu
Hatırlatmak gerekirse, Apple geçtiğimiz 2024 yılının haziran ayında düzenlediği WWDC etkinliğinde iOS 18'i tanıtmıştı. Yeni işletim sisteminin en önemli özelliği ise beraberinde getirdiği Apple Intelligence isimli yapay zeka özellikleriydi.
Şirket lansman sırasında iOS 18 ile birlikte yıllardır hayatımızda olan sesli asistan Siri'nin de yapay zeka gücüne kavuşacağını duyurmuştu. Ancak firma bu duyurusunu söz konusu proje henüz tamamlanmadan paylaşmıştı.
Nitekim yapay zeka destekli yeni Siri modeli de hedeflenen tarihe yetiştirilemedi. Bu başarısızlığın ardından projeden sorumlu olan ekip neredeyse dağılma noktasında gelirken, şirket ayrılan çalışanların yerine yeni yöneticileri göreve getirdi.
Bu yöneticiler arasından Ke Yang geçtiğimiz aylarda Siri'nin işlevselliğini geliştirmekle görevli ekibinin başına geçmişti. Bu ekibin ana hedefi, yeni yapay zeka destekli Siri'nin artık web'den bilgi çekebilmesini sağlamaktı.
Ancak gelen son bilgilere göre Ke Yang da tıpkı eski çalışanların çoğu gibi kısa bir süre önce Apple'dan ayrılıp Meta bünyesine dahil oldu. Uzmanlar, bu ayrılışın ardından iOS 26'nın ara güncellemelerinde geleceği belirtilen yeni Siri modelinin yeniden ertelenebileceğini öne sürüyor.
Apple Yapay Zeka Savaşında Kan Kaybediyor
Öte yandan Yang'ın gidişi, Apple'ın yapay zeka ekibindeki ilk büyük kayıp değil. Bu yılın başlarında, markanın eski yapay zeka modelleri başkanı Ruoming Pang da Meta'ya katılmıştı.
Pang ile birlikte Siri'nin geliştirilme sürecinden bu yana pek çok çalışanın da ya başka şirketlere ya da Meta'nın yeni kurulan "Süper Zeka" birimine katıldığı iddia ediliyor. Ayrıca Apple'da kalan diğer ekip üyelerinin de önümüzdeki aylarda yapay zeka biriminden daha fazla çalışanın rakip firmalara geçiş yapmasından endişe ettiği belirtiliyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.