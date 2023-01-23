Yapay Zeka Sayesinde Hayvanlarla Konuşmak Mümkün Olabilir: Peki Ya Nasıl?

Uzunca yıllardır filmlere, dizilere ve oyunlara konu olan hayvanlarla iletişim kurabilme özelliği belki de sandığımızdan daha yakın olabilir.

British Columbia Üniversitesi profesörlerinden Karen Bakker, yapay zekâ öğrenim modellerinin yakında hayvanların dilini çözmemize de yardımcı olabileceğini iddia ediyor. Gelişen teknolojinin geldiği noktanın, gelecekte kapı aralayabileceği teknolojilere bakış atmamızı sağladığını düşünen Bakker, tabiata kulak vereceğimiz sonik devrimin yakın olduğunu düşünüyor.

Her yeni teknolojik gelişmenin yeni bilimsel keşifleri mümkün kıldığı geçmişten bu yana görmüş olduğumuz bir durum. Öyle ki Hollandalı Antonie van Leeuwenhoek, 25 adet tek mercekli mikroskop yaparak pireleri, kurtçukları ve bakterileri incelemişti. Onun incelemeleri yıllar boyu hastalıkları tanımlamamızı ve onlara karşı savaşabilmemizi sağladı.

Yapay Zekâ Öğrenim Modeli, Hayvan İletişimini Mümkün Kılabilir

Şimdi ise yeni ve gelişen yapay zekâ teknolojileri, henüz büyüklüğünü bile kavrayamadığımız şeyleri gözler önüne sererken, aynı zamanda yapay zekâ öğrenim modelleri gezegenimizin sesi gibi duyulamayacak sesleri bile dinlememizi sağlıyor. Bu bağlamda profesör Bakker, zamanında mikroskopların bize sağladığı avantajı şimdi de yeni yapay zekâ teknolojilerinin sağlayacağını iddia ediyor.

Bakker'in görüşüne göre gelecekte hayvanat bahçeleri için Google Translate üzerinden kullanılabilecek bir teknolojinin gerçekleşebileceği oldukça mümkün. Bu teknoloji sayesinde hayvanların söylemek istediklerini çevirebileceğiz ve onları tıpkı bir insanla konuşur gibi anlayabileceğiz.

Bakker, bu teknolojinin gerçekleşebilmesi için insanların hayvanlara dair verileri yapay zekâya desteklemesi gerekiyor bu da yalnızca yapay zekânın gelişimiyle olacak bir durum değil, bu nedenle gelecekte bu yönde çalışmalar görmemiz mümkün.