En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! 8 Yıllık Oyun İlk 3'te

Paylaşılan yeni verilerle birlikte hem küresel çapta hem Türkiye'de Steam kullanıcıları tarafından en çok satın alınan oyunlar netlik kazandı. Geçen haftayı kapsayan bu rapora göre dünya genelindeki oyuncular en çok henüz tam sürümü piyasaya sürülmeyen Nioh 3'ü oynadı. Türkiye'de en çok satılan oyun ise Arc Raiders oldu.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (3-10 Şubat)

Steam, en çok satılan oyunları açıklığa kavuşturan listeler yayınlamaya devam ediyor. 3 Şubat ile 10 Şubat tarihlerini kapsayan yeni liste ise Nioh 3 ve Helldivers 2 gibi oyunların yükselişe geçtiğini gözler önüne serdi. Arc Raiders ise Türk oyuncuların yoğun talebi sonrasında geçtiğimiz haftalarda yer aldığı ikinci sıradan ilk sıraya yükseldi.

Dünya Genelinde Steam'de En Çok Satılan Oyunlar

3-10 Şubat tarihlerinde Steam'de en çok satılan oyunların başında Nioh 3 geldi. Henüz tam sürümü piyasaya sürülmemesine rağmen oyuncuların büyük bir kısmının dikkatini çekmeye başaran oyun, en iyi aksiyon oyunları arasına katılmaya hazırlanıyor. Nioh serisine özgü karanlık atmosferin sürdürüldüğü bu oyunda karşınıza yenmesi inanılmaz zor yaratıklar çıkacak.. Doğru hamleler ile söz konusu engelleri aşmaya çalışacaksınız. Demo sürümün şu anda yayınla olduğunu belirtelim.

Listenin ikinci sırasında hayatta kalma oyunları arasında önemli isimlerden biri olan Rust yer aldı. Geçen hafta küresel çapta en çok satılan 10 oyunun bile arasında yer almayan bu oyun, görünüşe göre yeniden bir ivme kazandı. 8 ŞUbat 2018 tarihinde piyasaya sürülen oyun, Facepunch Studios tarafından geliştirildi. Steam'deki derecelendirmelerinin ise "çok olumlu" olduğunu belirtelim.

Steam Türkiye'de En Çok Satılan Oyunlar

Türkiye'de 3-10 Şubat tarihlerinde en çok satılan oyunların başında Arc Raiders geldi. Geçtiğimiz hafta ikinci sırada konumlanan oyun, bir hafta içinde biraz daha yoğun ilgi görmeye başlamış gibi görünüyor. Rust, küresel çaptaki satışlarda gördüğümüz gibi Türkiye'de de en çok satılan ikinci oyun olarak yerini aldı.

Geride bıraktığımız hafta zirvede konumlanan EA Sports FC 26, bir hafta içinde en çok satılanlar arasında üçüncü sıraya geriledi. Bu oyunu ise Grand Theft Auto V Enhanced takip etti. GTA 5 ile elde edilen başarının üzerinde özellikle oyunun çevrim içi versiyonu ve FiveM modu kritik rol oynuyor.