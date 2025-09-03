Yapılan Zama Tepki: Eşarj Uygulamasının Puanları Çakıldı!

Geçtiğimiz günlerde Eşarj uygulaması şarj ücretlerinde büyük bir zam yapılmıştı. Bu konuda rahatsızlık duyan tüketiciler uygulamanın puanlaması üzerinden tepkilerini ortaya koydular. İşte konuyla ilgili detaylar...

Eşarj Mobil Uygulaması Puanları Dibi Gördü!

Türkiye'nin en çok kullanılan elektrikli otomobil şarj ağlarından biri olan Eşarj zor günler geçiriyor. Şirket geçtiğimiz günlerde aldığı zam kararının ardından AC 22 kW'a kadar olan hızlarda şarj ücretini 9 lira 40 kuruş, DC 90 kW'a kadar olan hızlarda 12 lira 90 kuruş ve DC 90 kW üstü hızlarda 13 lira 70 kuruş olarak fiyatlarını güncellemişti.

Yapılan zammın ardından pek çok kullanıcı konuya tepki gösterdi. Zira diğer elektrikli otomobil şarj ücretlerine kıyasla fiyatlar bir hayli arttı. Bu noktada tüketici en basit yoldan tepkisini ortaya koymak istedi.

Pek çok kullanıcı Eşarj mobil uygulamasına 1 yıldız vererek uygulamanın puanlamasını düşürdü. Bu durumun karşısında uygulamanın puanları bir günde 2'ye düştü. iOS tarafında ise uygulamanın şu anki puanı 2,7 oldu.

Yapılan yorumlar da pek iç açıcı değil. Zira tüketiciler "bu kadar zam yapılmaz, sizinle uğraşmak zorunda değiliz" gibi sert eleştiriler yaptı. Yapılan zammın ardından gelen yorumlara bakıldığında uygulamanın müşteri potansiyelinde de ciddi sıkıntılar yaşadığı düşünülüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuız? Yorumlarda buluşalım...