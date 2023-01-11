Yatay Geçiş Sisteminde Değişiklik Yapıldı: İşte Değerlendirilecek Noktalar

Geçtiğimiz günlerde üniversiteye göre yatay geçiş tarihleri açıklanmıştı. Hemen arkasına Yükseköğretim Kurulu (YÖK), önlisans ve lisans düzeyindeki programlar başta olmak üzere, çift anadal ve yan dal ile kurum arası tranfer işlemlerinde değişiklik yapılmasına yönelik bir yönetmelik yayımlandı.

Yatay Geçiş Sisteminde Değişen Noktalar

Yükseköğretim Kurulu, üniversite öğrencilerinin diploma programları arasında yatay geçiş başvurularını farklı bir şekilde değerlendirme kararı aldı. Genel not ortalamaları ile kayıt oldukları senenin YKS puanlarının en az %40'ının hesaplanıp dahil edilerek senatoların belirlediği kriterler doğrultusunda değerlendirilmesine karar verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, önlisans ve lisans düzeyindeki programlarda okuyanlar haricinde çift anadal ve yan dal programdaki kişilerin de farklı kurumlara transfer olmasına dair yeni yönetmelikler açıklandı.

Yayımlanan rapora göre yatay geçiş başvuruları, adayların hem genel not ortalaması hem de programın puan türünde yükseköğretime kayıt olunan YKS puanının %40'ı hesaplanarak belirlenecek. Ardından senatonun belirlediği kriterlere göre ayrılan kontenjanlara göre geçiş işlemi yapılabilecek.

Hükümün 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra başarı şartı taşıyan adaylar, başarı sırasına göre yedek aday olarak değerlendirilecek.