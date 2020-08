Yeni Ağustos 2020 Xbox Game Pass Oyunları Duyuruldu

Microsoft, yeni Ağustos 2020 Xbox Game Pass oyunları duyurusunda bulundu. Xbox Wire üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa, bu defa on üç kadar oyun beğenimize sunuluyor. Detayları ise haberimizde bulabilirsiniz.

Yeni Ağustos 2020 Xbox Game Pass Oyunları Coşturuyor!

Yeni açıklanan oyunlardan Microsoft Flight Simulator ve Spiritfarer şu anda servisten indirilebiliyorken, ilerleyen zamanlarda Battletoads, Crossing Souls, Darksiders: Genesis, Don't Starve: Giant Edition, New Super Lucky's Tale, Hypnospace Outlaw, Tell Me Why: Chapter 1, Double Kick Heroes, Wasteland 3, Crusader Kings III ve Resident Evil 7: Biohazard gibi bomba oyunlar ile buluşacağız. Hemen aşağıdan da bu oyunların detaylarına bakabilirsiniz.

Microsoft Flight Simulator - PC

On binlerce havaalanının, milyonlarca şehrin, milyarlarca binanın, gerçek dağların, yolların, ağaçların, nehirlerin, hayvanların, trafiğin ve çok daha fazlasının bulunacağı Microsoft Flight Simulator 2020 oyununda, kendi uçuş planınızı oluşturarak gece veya gündüz fark etmeksizin istediğiniz noktaya seyahat edebileceksiniz.

Geliştirici Asobo Studio, Bing Haritalar aracılığıyla dokular ve topografik veri kullanılması ile tüm dünya gerçekçi şekilde oluşturulacak. Arazi, ağaçlar, çimler, binalar ve sular için de Microsoft Azure teknolojisinden faydalanılıyor. Dahası ise çevrimiçi olarak oynamanız durumunda, gerçek meteoroloji verilerine dayalı olarak gerçek dünya ile oyundaki dünyanın hava koşulları bire bir aynı olacak.

Spiritfarer - PC ve Xbox One

Spiritfarer, ölüm üzerine dayalı bir oyun ve Stella isimli ve ölülerin kayıkçısı olan bir karakteri yönetiyorsunuz. Dünyayı keşfediyor, ruhlarla arkadaş oluyor ve onları öteki dünyaya ulaştırmak için bir tekne inşa ediyorsunuz. Bu esnada da çiftçilik ve madencilik yapıyor, balık tutuyor, hasat ve üretim yapabiliyorsunuz. Eğer isterseniz iki kişik oynamanız da mümkün ki bu durumda, diğer oyuncu Daffodil isimli bir kedi rolüne bürünüyor.

Battletoads (20 Ağustos 2020) - PC ve Xbox One

Rash, Zitz ve Pimple karakterlerinin başlarından geçenlerin anlatılacağı Battletoads, aksiyon dolu bir macera sunacak. İster tek başınıza isterseniz de aynı sistem üzerinden üç kişiye kadar kooperatif oynanabilen oyundaki ana kuralınız ise ne olacağını önceden kestiremeyeceğiniz bölümlerde beklenmeyene hazırlıklı olmak olmalı.

Crossing Souls (20 Ağustos 2020) - PC

Oyunun hikayesi 1986 yılında geçiyor. Bir grup arkadaş, iki diyar arasında seyahat etmeye olanak tanıyan pembe gizemli bir taşın varlığını keşfediyorlar. Bu keşifleri, onları hükümet komplosuna karışacakları bir maceranın içine sürükleyecek. Her birinin kendisine özgü yetenekleri olan beş karakteri yöneteceğiniz Crossing Souls oyununda, karakterlerinizin ailelerini ve dünyayı kurtarmak için türlü çatışmalara girişecek ve zorlu bulmacaları çözmeye çalışacaksınız.

Darksiders: Genesis (20 Ağustos 2020) - PC

Cennet ve Cehennem arasında patlak veren savaşı durdurmak ve varoluşun dengesini sağlamak isteyen The Council, bu görevi yerine getirmesi için Mahşerin Dört Atlısı grubunu kurar ve onlara ulaşılamaz bir güç bahşeder. Ne var ki, bu gücün bir de bedeli olmuştur: Kendi türlerinden kalanları yok etmek.

Cennette yaşanan trajedinin etkisinden kurtulamayan War (Savaş) ve Strife (Çatışma) için sıradaki hedef Şeytan Kral Lucifer olacak. Konuya göre Lucifer, cehennemin dört bir yanındaki usta şeytanlara güç bahşederek cennet ve cehennem arasında dengeyi bozmanın planlarını yapıyormuş. War ve Strife ise hem bu ustaları avlamak, hem plan hakkında bilgi toplamak, hem de denge için tehdit oluşturan komployu ortadan kaldırmaya çalışacaklar.

Don't Starve: Giant Edition (20 Ağustos 2020) - PC ve Xbox One

Don't Starve oyununda Wilson isimli bir bilim insanını yönetiyorsunuz. Karakteriniz bir şeytan tarafından tuzağa düşürüldükten sonra gizemli bir vahşi dünyaya gönderiliyor. Amacınız ise bulunduğunuz ortamdan ve yerlilerinden istifade ederek eve geri dönüş yolunu bulmak olacak.

Oyunun Giant Edition sürümü ise ana oyuna ek olarak yeni bir karakter, sezonluk önemli düşmanlar, hava koşulları, yeni bölgeler, yaratıklar ve çok daha fazlasını ekleyen Reign of Giants genişletme paketini içeriyor.

Super Lucky's Tale (21 Ağustos 2020) - PC ve Xbox One

Sevimli bir tilki ile Book of Ages (Asırlar Kitabı) boyunca çıkacağınız macerada, büyülü bir eser etkileyici dünyalara kapı açıyor. Lucky'nin içsel gücünü bulma ve kız kardeşinin Jinx'ten kitabı kurtarmasına yardım etme macerasında keyifli bir platform oyunu oluyor. Yeni arkadaşlar edinip, heyecan verici diyarları araştıracak, çeşitli bulmacalar çözecek ve karşınıza çıkacak olan engelleri aşmaya çalışacaksınız.

Hypnospace Outlaw (27 Ağustos 2020) - PC ve Xbox One

Hypnospace Outlaw, doksanlı yıllarda geçen internet simülatör oyunu oluyor. Oyun boyunca Hypnospace'in çok geniş yelpazede garip ve harika internet sitelerini araştıracak ve suç işleyen kişileri yakalamaya çalışacaksınız. Diğer yandan da posta kutunuza dikkat ederek virüsler ve reklam yazılımlarından kaçınacak ve işinize yaramayacak olan uygulamaları da indirmemeye çalışacaksınz.

Tell Me Why: Chapter 1 (27 Ağustos 2020) - PC ve Xbox One

Alaska eyaletindeki küçük bir kasabada geçecek olan yeni oyun, Tyler ve Alyson Ronan isimli transseksüel ikizlerin hikayesini anlatacak. Her iki karakter de yönetilebilir olacak ve aralarındaki özel bağı kullanarak geçirdikleri sıkıntılı çocukluk döneminden kalan hatıraları ortaya çıkarmaya çalışacaksınız. Bu süreçte de kilit olayların farklı hatıralarına göz atacak ve hangisinin daha gerçekçi olduğuna karar vereceksiniz. Verdiğiniz kararlar ise ikizlerin arasındaki bağın ne denli kuvvetli olduğunu gösterecek ve gelecek yaşamlarına etki edecek.

Double Kick Heroes (28 Ağustos 2020) - PC ve Xbox One

Double Kick Heroes, aksiyon türü ile ritim oyununu bir araya getiriyor. Hikaye modu bir otobanda geçiyor ve toplamda otuz bölüm boyunca yolunuza çıkan canavarları ortadan kaldırarak hayatta kalmanız gerekecek. Arcade modunda ise oyundaki en sevdiğiniz müzikleri çalarak aksiyonun dibine vuracaksınız.

Wasteland 3 (28 Ağustos 2020) - PC ve Xbox One

Takım tabanlı rol yapma oyunu olan Wasteland 3, yenilenmiş karmaşık hikaye reaksiyonu ve stratejik çatışma içerecek. Araç kullanımı, çevresel tehlikeler ve revize edilmiş daha akıcı aksiyon sistemi ile çok daha gelişmiş bir oyun olacak. Üssünüz oyunun temel parçası olacak ve yerel halka yardım ettikçe ve bağlamda eyalette itibar kazandıkça ana görevler ve araştırma görevleri kapsamında ne şekilde ilerleneceğiyle ilgili olarak seçimler yapmanız gerekecek. Öte yandan, oyunun dünyasına doğrudan etki edebilecek ahlak seçimleri yapmanız ve fedakarlıklarda bulunmak durumunda kalacaksınız.

Takım tabanlı olması ile ister tek başınıza isterseniz de hikaye odaklı eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan çok oyunculu destek sayesinde arkadaşınızla oynayabileceksiniz. Seçimler uygun görev zamanlarını, araştırılacak bölgeleri, hikaye geçişlerini ve çok daha fazla içeriği açacak.

Crusader Kings III (1 Eylül 2020) - PC

Strateji türündeki Crusader Kings III oyununda, kraliyet hanesinin başı rolünde olacaksınız. Ordularınız, ustalığınızı ve zekanızı kullanarak hanedanlığınızı genişletmeye ve yükseltmeye çalışacaksınız. Her bir nesil yeni karakterler ve diyarınızı ve ailenizi bir arada tutabilmek için azami seviyede çaba göstermenizin gerekeceği belalı komplocular, haşin papazlar ve iyilikten anlamayan çocuklar getirecek.

Resident Evil 7: Biohazard (3 Eylül 2020) - PC ve Xbox One

Resident Evil serisinde Resident Evil 4 sonrasındaki ikinci köklü değişikliğin yaşandığı Resident Evil 7: Biohazard, 2017 yılının başlarında satışa sunulmuştu. Birinci kişi bakış açısından oynanan oyun, aynı zamanda yeni RE Engine ile geliştirilen ilk oyun olma özelliğini de taşıyor. Konu olarak Ethan ve Mia Winters çiftinin başından geçenler anlatılıyor. Eşi Mia'nın yıllar önce öldüğünü zanneden Ethan, yıllar sonra ondan aldığı haber ile Louisiana eyaletinin Dulvey kasabasına gitmek için yola çıkıyor. Ne var ki kendisini hiç beklemediği bir krizin içinde bulan Ethan, bir yandan eşini kurtarmaya çalışırken bir yandan da Baker ailesi ile mücadele etmek durumunda kalıyor.

Son olarak, bu ayın sonundan Eylül ayının ilk haftasona kadar olan zamanda yedi oyun daha Xbox Game Pass servisine veda edecek. Bu oyunlardan beş tanesi yani Creature in the Well (PC ve Xbox One),Giana Sisters: Twisted Dreams - Director's Cut (Xbox One), Metal Gears Solid 2 & 3 HD (Xbox One), Metro: Last Light Redux (Xbox One) ve The Jackbox Party Pack 3 (Xbox One) olmak üzere 31 Ağustos 2020 tarihinde, NBA 2K20 (Xbox One) 1 Eylül 2020 tarihinde ve Red Dead Redemption 2 (Xbox One) de 7 Eylül 2020 tarihinde servisten ayrılacak.