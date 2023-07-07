Yeni Dacia Spring ile Tanışın: Türkiye'nin En Uygun Fiyatlı Elektrikli Otomobili!

Dacia, Türkiye'ye erişilebilir elektrikli ulaşımı getiren %100 elektrikli otomobili Yeni Dacia Spring'in lansmanını gerçekleştirdi. Özel lansman fiyatı 875.000 TL olan Yeni Dacia Spring, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu her şeyi sunuyor ve lansman ayına özel ilk bakım hediyesi ile birlikte geliyor.

Dacia'nın yeni elektrikli otomobili, lansmanından bu yana 110.000'den fazla sipariş alarak dünya çapında popülerlik kazandı ve 2022 yılında Avrupa'da bireysel kullanıcılar için en çok satan üçüncü elektrikli otomobil oldu. Ayrıca yakıt verimliliği ile prestijli ödüller aldı ve "2022 Avrupa'nın En Çok Satın Alınan Otomobili" seçildi.

Yeni Dacia Spring, yenilikçi özellikler ve yeni malzemelerle maceracı bir tasarıma sahip Extreme donanımıyla geliyor. Döşeme, çeşitli dış ve iç unsurlarda Bakır rengini içeriyor ve benzersiz bir dokunuş katıyor. Tasarım ayrıca kapılardaki topografik tasarımlarla Duster'ın kendine özgü şnorkel ekipmanına da saygı duruşunda bulunuyor.

Yeni Dacia Spring, 875.000 TL Lansman Fiyatıyla Satışta

Güçlü ELECTRIC 65 motor ile donatılan Yeni Dacia Spring, yüksek performans ve dinamik hızlanma sunuyor. Motor 65 bg/48 kW güç üretiyor ve 0'dan 50 km/s hıza sadece 3,9 saniyede çıkabiliyor.

Yeni Dacia Spring, iç mekanda konforlu ve zarif bir iç tasarım sunuyor. Yolcu bölmesi akıllıca düzenlenirken, tüm kontrollere kolayca erişilebiliyor. Standart özellikler arasında güç destekli direksiyon, uzaktan merkezi kilitleme, ayarlanabilir elektrikli aynalar, arka park sensörleri, otomatik farlar ve elektrikli camlar yer alıyor.

Otomobilde ayrıca 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, geri görüş kamerası ve 23,1 litrelik cömert bir saklama kapasitesi bulunuyor.

Yeni Dacia Spring, uygun fiyat, performans ve güvenliği bir araya getirerek Türkiye'de elektrikli otomobil arayanlar için cazip bir seçenek hâline gelmiş durumda.