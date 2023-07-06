Togg Haziran Ayı Satış Rakamı Açıklandı!

Ülkemizdeki elektrikli otomobil sektörü 2023 yılının ilk yarısı tamamlanırken önemli bir kilometre taşına ulaştı. Özellikle elektrikli otomobil satışları önemli bir artış göstererek ilk altı ayda %3'lük bir paya sahip oldu. Ocak-Haziran 2023 döneminde elektrikli otomobil satışları etkileyici bir şekilde 12.792 adede ulaştı.

4 Haziran 2023 tarihinde Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Togg'un Haziran ayı satış verileri hariç olmak üzere yılın ilk yarısına ilişkin satış rakamlarını açıkladı ancak bugün, yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg'un satış rakamlarını ODMD'ye sunmasıyla birlikte, Togg'un satış verileri Haziran ayı istatistiklerine dâhil edildi.

Haziran Ayında 502 Togg Teslim Edildi

Nisan ayında fiyatını açıklayan ve ön siparişleri başlatan Togg, önceki beş ayda 306 adet satmayı başardı. Şaşırtıcı bir şekilde, sadece Haziran ayında 502 adetlik satış gerçekleştiren Togg, yılın ilk yarısı için 808 adetlik bir satış rakamına ulaştı.

Togg Fiyatları da Arttı

Bugün erken saatlerde Haziran ayı satış rakamlarının açıklanmasından önce Togg, fiyat artışlarını da duyurmuştu. Şirket, Haziran ayı için teslimatlar planlanırken, fiyat artışının teslimatları hâlâ beklemede olan müşterileri etkilemeyeceğini vurguladı.

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