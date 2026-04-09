Yeni Forza Horizon 6 Oynanış Videosuyla Açılış Bölümlerine Göz Atıyoruz

Yedi yıllık bir aranın ardından, bir başka Forza Horizon macerasına önümüzdeki ay içerisinde çıkacağız. PC ve Xbox Series için geliştirilen Forza Horizon 6, ilk günden Game Pass aboneleriyle de buluşacak. Çıkış zamanı yaklaşır iken, Playground Games de tanıtımlara yavaştan hız vermeye başladı. Bu bağlamda yeni bir oynanış videosu da yayınlandı. Ayrıca oyunun haritası da gün yüzüne çıktı.

Yeni Forza Horizon 6 Videosunda Neler Var?

Bilmeyenler için, serinin bu zamana kadar yayınlanan her bir oyununun başlangıcında özel bir açılış sekansı olur. Bu sekansta, hem Horizon Festival'ın düzenlendiği ülkenin genel bir gösterimi yapılır ve hem de farklı mevsimler ile farklı araçların direksiyonuna geçtiğimiz kısa yarışlar bizi bekler. Oyuncuyu tam anlamıyla atmosfere hazırlık niteliği taşıyor olup, finalinde de konvoy ile festival alanına kadar yarışırız. Bu gelenek, Forza Horizon 6 ile de tam gaz devam ediyor.

Videonun başlangıcında 2024 model Nissan GT-R Nismo ile Japonya kırsalı boyunca rakiplerimiz ile yarışa giriyoruz. Rengarenk bitki örtüsü, uçan kuşlar ve ufuktaki balonlar derken, haylü güzel bir çevrenin olduğunu görebiliyoruz. Bu esnada zaman zaman hızlı trenle de yan yana geldiğimiz oluyor.

Çok geçmeden de Horizon Bass Arena ile Alp dağlarına geçiş yapıyoruz. Bu defa da 2021 model bir RJ Anderson #37 Polaris RZR Pro 4 Truck ile ülkedeki Kış mevsimi gösteriliyor. Yola sağlı solu püskürtülen karlar ve kenarlardaki ağaçlardan kopan parçalarının savrulması ile çevre etkileşimi de bir parça gösteriliyor. Oyunun genelinde de bu türden etkileşimlerin olacağını söyleyelim.

Videonun ilerleyen kısımlarında kısa süreli görülen eski model arabalar ve 1995 model Porsche 911 GT2 ile Togue tarzı yarış etkinliklere de bir parça değinilmiş. Finalde ise oyunun kapağında yer alan 2025 model GR GT Prototype ile festival alanına ulaşıyor ve kapanışa imza atıyoruz.

Forza Horizon 6 Haritası da Ortaya Çıktı

Hemen aşağıdan göz atabileceğiniz üzere, Tokyo şehrinin yanı sıra dağ yolları, kırsal alanlar ve geniş manzaralar da bizi bekleyecek. Doğa ile şehir yapısının bir araya gelmesi ile bizi zengin bir deneyimin bekleyeceğini söyleyebiliriz. Paylaşımda ayrıca görselin, haritanın Yaz mevsimine ilişkin olduğu da belirtilmiş. Mevsim geçişleri ile oynanışın da etkileneceğini söyleyebiliriz. Mesela etrafı suyla çevrili olduğu için ulaşamayacağınız bir adaya, Kış mevsiminde suların donması ile ulaşabilmek gibi. Etkinliklerin de bu kapsama dahil olacağını söyleyelim.

This is Horizon Japan! From the iconic downtown streets of Tokyo City all the way to the snowy Japanese Alps, #ForzaHorizon6 introduces our most dense and vertical map yet.



— Forza Horizon (@ForzaHorizon) April 8, 2026

Geliştirici ekibin söylediğine göre, şimdiye kadar yapılan en dikey ve yoğun bir tasarım ile karşılaşacakmışız. Bunun da oynanışı etkileyecek bir başka önemli nokta olduğu söylenebilir. Yükseklik farkları, virajlı dağ yolları ve inişli ve çıkışlı kısımlar ile zengin sürüş dinamiklerinin bizi beklediğini işareti diyebiliriz. Diğer bir deyiş ile yıllardır beklediğimiz yeni Forza Horizon, beklenen zamana değecek bir geri dönüşe imza atacak gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

Forza Horizon serisi, her yeni oyunu ile kendisini aşmayı başarıyor. Uzun zamandır başka bir yarış oyununa pek elim gitmiyor diyebilirim. Bundaki en büyük etken ise, bizlere sadece yarışların sunulmuyor olması. Aynı zamanda haritayı keşfedebilmek ve ziyaret ettiğimiz ülkelerin ortamını da görebilme imkanı sunuyor. Bunu fotoğraf moduyla da birleştirdiğiniz zaman, ortaya harika kareler de çıkabiliyor.

Hiç şüphem yok ki Forza Horizon 6 da seri için muazzam bir geri dönüşe imza atacaktır. Hele de uzun zamandır talep edilen Japonya seyahati ile heyecanın üst seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bu da çıkış zamanı yaklaştıkça sabırsızlığı tırmandıracaktır.