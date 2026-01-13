Dev Otomobil Üreticisi Logo Değiştiriyor! İşte Yeni Hali

Japon otomobil devi Honda, 2026 yılının başında beklenmedik bir adım atarak resmen yeni logosunu tanıttı. Markanın elektrikli ve hibrit araçlara yönelik dönüşümünü gösteren bu yeni logo oldukça dikkat çekiyor. Peki yeni tasarım ne zamandan itibaren kullanılacak ve hangi araçlarda göreceğiz? İşte yeni Honda logosu...

Yeni Honda Logosu Tanıtıldı

Honda son dönemlerde elektrikli elektrikli ve hibrit araçlara yoğunlaşmış durumda. Yeni logo da bu geçişi temsil ediyor. Genel olarak önceki tasarıma oldukça benziyor. Yani alışık olduğumuz “H” amblemi aynen kalıyor fakat elektrik ve hibriti daha çok anımsatıyor.

Paylaşılan bilgilere göre yeni Honda logosu 2027 yılından itibaren yeni nesil araçlarda kullanılmaya başlanacak. Peki şirket bu tasarımı yaparken neyden ilham aldı? Firmanın 1963 yılında kullandığı logoyu göz önünde bulundurduğu söyleniyor. Zira o dönemki tasarım da oldukça sadeydi.

Aslında yeni logo ilk olarak 2024 yılında tanıtılan Honda 0 Serisi ile sergilenmişti ancak bugüne kadar seri üretim araçlarda hiç kullanılmadı. 2026’nın sonlarına doğru çıkması beklenen mevzubahis serinin SUV modelinin yeni tasarımı taşıyan ilk Honda otomobil olması bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Honda logosunu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.