Yeni Prison Break Dizisi Resmen Onaylandı! İşte Oyuncu Kadrosu

İlk bölümü 2005’te yayınlanıp 2017’de final yapan Prison Break, dünyanın en iyi dizilerinden biri olarak kabul ediliyor. Zekice yazılmış senaryosu, temposu hiç düşmeyen aksiyonu ve baş karakterin dahiyane planlarıyla dev bir hayran kitlesine ulaştı.

Şimdi ise yıllar sonra Prison Break hayranlarını heyecanlandıracak haber geldi. Öyle ki efsane dizi geri dönüyor. Prison Break evrenini genişletecek yepyeni bir dizi için geri sayım başladı. İşte detaylar...

Yeni Prison Break Dizisi Onaylandı

Prison Break evrenini genişletecek yeni diziyle ilgili iddialar uzun süredir gündemden düşmüyordu. Kısa süre önce gelen bilgilere göreyse Mayans M.C.’nin yaratıcısı, Elgin James’in kaleme aldığı yapımın pilot bölümü tamamlandı. Disney çatısı altında yer alan Hulu, kendilerine sunulan bu pilot bölümü değerlendirerek projeye resmen yeşil ışık yaktı.

Henüz ismi bilinmeyen yeni dizi, orijinal Prison Break’in hikayesini birebir devam ettirmeyecek. Tamamen yeni karakterler ve farklı bir kurguyla gelecek. Hikaye, geçmişinde travmalar taşıyan eski bir Amerikan askerinin sevdiği birini korumak uğruna ülkenin en tehlikeli hapishanelerinden birinde gardiyan olarak işe başlamasıyla başlıyor.

Ancak işler kısa sürede kontrolden çıkacak. Öyle ki gardiyan, cezaevindeki karanlık ilişkiler ağına ve yozlaşmış sistemin derinliklerine çekildikçe hem kendi ahlaki sınırlarını hem de gerçekleri sorgulamaya başlayacak. Oyuncu kadrosunda ise Emily Browning (Cassidy), Drake Rodger (Tommy), Lukas Gage (Jackson), Clayton Cardenas (Michael “Ghost”), JR Bourne (Junior), Georgie Flores (Andrea) ve Myles Bullock (Darius “Red”) yer alacak. Vizyon tarihiyse şimdilk belirsizliğini koruyor.

Yeni dizinin yapımcılığını orijinal Prison Break’in yaratıcısı Paul Scheuring’in yanı sıra Dawn Olmstead, Marty Adelstein ve Neal Moritz üstlenecek. 2005’te başlayan orijinal seri, ABD Başkan Yardımcısı’nın kardeşini öldürmekle suçlanan Lincoln Burrows’u kurtarmak için mühendis kardeşi Michael Scofield’ın hapishaneden kaçış planını konu alıyordu.

Yıllar geçmesine rağmen hâlâ en çok izlenen diziler arasında yer alan Prison Break'in yeni yapımla bu başarısını yeniden yakalayıp yakalayamayacağını bizlere gösterecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.