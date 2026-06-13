Yeni Siri, ChatGPT Gibi Sohbet Botlarındaki En Büyük Sorunu Çözecek

Apple, WWDC 2026 etkinliğinde yeni Siri hakkında çok önemli bilgiler paylaştı. Apple yöneticileri Craig Federighi ve Greg Joswiak ise katıldığı bir podcastte mevcut Siri'ye kıyasla önemli iyileştirmeler yapılacak olan yapay zeka asistanının etkileşim kurma biçimi hakkında önemli detaylar aktardı.

Yeni Siri Nasıl Etkileşim Kuracak?

Apple yöneticilerinden Craig Federighi tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni Siri, mevcut yapay zeka destekli sohbet botlarından çok daha farklı çalışacak. ChatGPT de dahil olmak üzere birçok sohbet botunda gördüğümüz sorunu da çözüm olacak. Bilindiği üzere söz konusu sohbet botları genellikle kullanıcılarla bağ kurma eğiliminde.

Onlara biraz samimiyet içeren ifadeler kullanıldığında sınırlar esnetilebiliyor ve yapay zekanın en önemli amaçlarından biri olan rehberlik ikinci plana düşüyor. Siri ise bunlardan farklı olarak tamamen yardımcı olma üzerine geliştirildi. Federighi'ye göre yeni Siri sadece işlerinizi yardımcı olmaya odaklanacak. Size özel hitaplarda bulunmayacak.

Yeni Siri ile Gelecek Diğer Yenilikler Neler?

Apple tarafından sunulacak olan yeni Siri, beraberinde çok önemli yenilikler getirecek. Yapay zeka destekli asistan, büyük dil modelinden güç alacak. Kullanıcılar kelimelerini özenle seçmek zorunda olmayacak. Doğal dille konuşabilecek, küçük yazım hatalarını da anlayabilecek. Öte yandan hafızası da oldukça gelişmiş olacak. Sadece anlık konuşmayı değil, geçmişteki konuşmaları da hatırlayacak. Bu da Gemini ve ChatGPT gibi daha kişisel yanıtlar verebileceği anlamına geliyor.

Yeni Siri'nin bir diğer öne çıkan yönü, aynı anda birden fazla isteği anlayacak olması. Yani tek bir istemde ona birden fazla görev verebileceksiniz. Çalan müziği durdurma ve alarm kurma gibi işlemleri aynı anda gerçekleştirmek mümkün hâle gelecek. Siri, üçüncü taraf uygulamalarla da uyumlu çalışacak. Ekranda ne olduğunu anlık olarak analiz ederek ne hakkında konuştuğunuzu bilecek. Sorularınızı da buna göre yanıtlayacak.

Yeni Siri Ne Zaman Sunulacak?

Yeni Siri, iOS 27 ile birlikte sunulacak. iOS 27'nin beta sürümü, Apple'ın WWDC 2026 etkinliğinden sonra sunulmaya başlandı. Herkese açık beta sürümü ise Temmuz ayında yayınlanacak. Herkesin kullanımına açık olan genel sürümün ise önceki yıllarda olduğu gibi en yeni iPhone modelleri ile sunulması bekleniyor. Büyük bir olasılıkla bu da Eylül ayını bulacak.

Editörün Yorumu

Yeni Siri'nin diğer sohbet botları gibi samimiyet kurmayacak olması, beni oldukça memnun etti. Şahsen ben yapay zeka destekli sohbet botlarının kullanıcılara sadece yardım etmeye odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Gereksiz samimiyet kurma eğilimindeki sohbet botları, insanların onlarla daha çok etkileşim kurmasına sebep oluyor. Bu da günün sonunda sosyal ilişkiler bakımından ciddi bir sorun oluşturmaya başlıyor.