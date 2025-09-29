Yeni Yüzüklerin Efendisi Oyunu Geliyor! Bütçesi Dudak Uçuklatıyor

Yeni bir Yüzüklerin Efendisi oyununun geliştirilme aşamasında olduğu ileri sürüldü. Geliştirme sürecinin bir süredir devam ettiği söylenen oyun hakkında son derece önemli bilgiler paylaşıldı. Bunların arasından en çok dikkat çekeni ise oyun için ayrılan para miktarı oldu.

Yeni Yüzüklerin Efendisi Oyunu Nasıl Olacak?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Yüzüklerin Efendisi'nin yeni oyununun bir kısmı ADIO (Abu Dhabi Investment Office) tarafından finanse edilecek. Bu miktarın yaklaşık 100 milyon dolara denk geleceği belirtiliyor. Henüz imzalanmamış olsa da kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Öyle ki gelecek hafta bile yapılabileceği ifade ediliyor.

Şimdiye kadarki geliştirme sürecinin herhangi bir yatırım olmadan sürdürüldüğü söyleniyor. Oyuncuları nasıl bir şeyin beklediği konusunda ise çok fazla ayrıntı paylaşılmadı ancak üçüncü şahıs görüş açısına ve aksiyon türüne sahip olacağı aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca Hogwarts Legacy gibi büyük bir oyunla rekabet edebilecek seviyede bir oyun olması için çalışıldığı iddia ediliyor.

Projenin finansmanları sadece ADIO ile sınırlı kalmayacak. Söylentiye göre Embracer, Revenge ve daha birçok isim düşünülüyor. Hatırlatmak gerekirse Embracer, 2022 yılında Yüzüklerin Efendisi oyunlarının hakları için 400 milyon dolar ödemişti. Bu hakları başka şirketlere devrederek oyun çeşitliliğinin artmasına ve sevilen evrenin daha da geniş bir oyun yelpazesiyle ele alınmasını sağlamıştı.

Yine de Embracer, söylentiler hakkında yorum yapmadığını belirterek bu konudaki sessizliğini koruyor. Yeni oyunla bir ilişkisi olabileceği düşünülen Revenge da söylentilere ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Bu da yeni oyunun arkasında hangi isimlerin yer alacağı gibi detayların şimdilik bir merak konusu olmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Hogwarts Legacy gibi büyük bir oyun seviyesinde olacağı öne sürüldüğüne göre muhtemelen en iyi Yüzüklerin Efendisi oyunu olmaya aday bir oyun yolda. Ancak kesin bir şey söylemeden önce oyunu görmek gerekiyor. Nihai kararı elbette oyuncular verecek. Bu arada daha önce hiç Yüzüklerin Efendisi'ni izlemediyseniz Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin izleme sırasına göz atabilirsiniz.