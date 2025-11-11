YouTube'da Yeni Dönem! Videolarla Konuşabileceksiniz

YouTube, video sona erdikten sonra hâlâ kafasında soru işaretleri olan kullanıcıları çok sevindirecek bir özellik sunmaya başladı. Kullanıcıların türü fark etmeksizin her video ile ilgili çok daha ayrıntılı bilgi edinmesine yardımcı olacak bu özellik, cevabını merak ettiğiniz tüm sorulara sadece saniyeler içinde yanıt verecek.

YouTube'a Gemini Entegre Ediliyor

Google, gelişmiş yapay zeka modeli Gemini'ı YouTube'a getiriyor. Bu özellik sayesinde video izlerken platformdan ayrılmanıza gerek kalmadan seyrettiğiniz bir içerik ile ilgili sohbet botu Gemini'a istediğiniz herhangi bir soruyu sorabileceksiniz. Kaynak olarak videonun içeriğini kullanacak ancak içeriğin sağlamadığı konular hakkında da sorulara cevap alabileceksiniz.

Bu entegrasyon yalnızca sorulara hızlı yanıt almanıza imkân tanımakla sınırlı kalmayacak. Bununla birlikte videodan öğrendikleriniz hakkında interaktif testler oluşturmasını isteyebileceksiniz. Örneğin matematik dersi için bir konu anlatımı videosu izliyorsanız en sonda Gemini bilginizi sınırlamanıza yardımcı olacak bir test hazırlayabilecek.

YouTube'da eğer daha çok eğlenceli içerikler izleme eğilimindeyseniz seyir keyfiniz hiç kesilmemesi için Gemini'dan içerikle alakalı ya da benzer videolar için öneriler de alabileceksiniz. Böylece videodan videoya atlayabilecek ve zamanın nasıl geçtiğinin farkına bile varmayacaksınız. Bu, araştırma yapanların bir konuyu daha derinlemesine ele almasına da yardımcı olabilir.

Yeni özellik şu anda sadece sınırlı sayıda kullanıcı tarafından erişilebilir durumda. Bu özelliğin kullanıma sunulduğu kişilerde "Paylaş" ve "İndir" seçeneklerinin arasında bir soru sorma butonu da yer alıyor. Bu butona basılması hâlinde ise açılır bir pencerede karşınıza Gemini çıkıyor. Burada video özetleme, benzer içerik önerme gibi birçok talimat verebiliyorsunuz.

Gemini destekli YouTube deneyiminden hem YouTube Premium hem Premium abonesi olmayan kullanıcılar yararlanıyor gibi görünüyor. Ayrıca iOS (iPhone), Android ve Windows da dahil olmak üzere birçok platformda kullanılabiliyor. Şu anlık yalnızca İngilizce dilini destekliyor fakat ilerleyen zamanlarda diğer dilleri de desteklemesi muhtemel.

Bu entegrasyondan yararlanabilmek için en az 18 yaşında olma şartı bulunuyor. Özellik şu an yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, Kanada ve Hindistan'daki bazı kullanıcılar tarafından belirli videolarda görebiliyor. Yani özelliğe erişimi olanlar bile Gemini'ı her videoda kullanma imkânına sahip değil.