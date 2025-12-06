YouTube Music'in 80 TL'lik Özelliği Bozuldu! Kullanıcılar İsyanda

YouTube Music, herkesin istediği müzikleri dinlemesine imkân tanıyor ancak ücretsiz sürümde müzik deneyiminiz reklamlar gibi nedenlerle sürekli olarak yarıda kesiliyor. Ayrıca şarkı indirme ve çevrim dışı dinleme gibi avantajlara da erişemiyorsunuz. Bu nedenle çoğu kullanıcı, ücretli YouTube Premium aboneliği almak zorunda kalıyor.

Ne var ki son son YouTube Music güncellemesinden sonra ücretli aboneler dahi ücretsiz hesap sahipleri ile aynı duruma düştü. Platformun en önemli özelliklerinden biri olan çevrim dışı müzik dinleme özelliği birden çalışmamaya başladı. Kullanıcılar, indirdiği bir şarkıyı dinlemeye çalıştığında şarkıların aniden durdurulmasına neden olan sorunla karşı karşıya kaldı.

YouTube Music'in Çevrim Dışı Dinleme Özelliği Çalışmıyor

YouTube Music'te çevrim dışı dinlemek üzere indirilen şarkılar, internet bağlantısı olmamasına rağmen birkaç gün öncesine kadar sorunsuz bir şekilde dinlenebiliyordu ancak yeni yayınlanan güncellemeden sonra şarkılar internet bağlantısının olup olmaması fark etmeksizin sürekli yükleme simgesinde takılı kalmaya başladı.

Sorunu yaşayan YouTube Premium kullanıcıları, bunun üzerine Google'ın destek forumunda ve Reddit üzerinden şikâyetlerini dile getirdi. Aktarılan bilgilere göre şarkılar Android işletim sistemli telefonlarda meydana geliyor. iPhone sahipleri ise indirdiği şarkıları hiçbir sorun yaşamadan dinlemeye devam edebiliyor.

Kullanıcılara göre sorun, son Android güncellemesi ya da YouTube Music'in 2025 özetinin kullanıma sunulmasının hemen ardından ortaya çıktı. Uygulama önbelleğini ve verileri temizleme, eski sürüme geri dönme gibi yöntemler dahi sorunu ortadan kaldırmaya yardımcı olmuyor. Şu anda tek çözüm yolu indirmeleri tamamen devre dışı bırakmak gibi görünüyor.

Bütün indirilen şarkıları kaldırmak ve sadece çevrim içi olarak dinlemek, YouTube Premium abonelerinin pek de tercih edeceği bir yöntem değil. Her ay düzenli olarak ödeme yapılmasına rağmen sahip olması gereken özellikleri kullanamaması, kabul edilebilir bir şey olmaktan çok uzak. Dolayısıyla sorunun en kısa süre içinde YouTube Music ekibi tarafından ele alınması gerekiyor. O zamana kadar ne yazık ki çevrim dışı dinleme özelliğini kullanmak mümkün olmayacak.