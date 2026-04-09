YouTube'dan Premium Kullanıcılara Özel İki Özellik! Siz de Deneyebilirsiniz

YouTube, son dönemlerde ücretli Premium aboneliğini daha dikkat çekici hale getirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Her yıl birçok yeniliği devreye alan şirketin şu anda ise Otomatik Hız ve Hareket Halinde adlı iki yeni özelliği test ettiği ortaya çıktı. Peki kullanıcı deneyimini artırmayı hedefleyen bu yenilikler tam olarak ne işe yarayacak? İşte tüm bilmeniz gerekenler!

YouTube'un Otomatik Hız Özelliği Ne İşe Yarayacak?

Daha önce YouTube’da bir video izlerken oynatma hızını artırma veya düşürme ihtiyacı mutlaka duymuşsunuzdur. Oldukça kullanışlı bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ise YouTube, Otomatik Hız özelliği sayesinde bunu çok daha akıllı hale getiriyor.

Bu yeni özellik, video hızını 1.5x veya 2x gibi sabit bir seviyede tutmak yerine içerikteki akışa göre dinamik olarak ayarlıyor. Böylece videoda daha yavaş veya gereksiz uzayan kısımlar otomatik olarak hızlandırılırken, önemli yerlerde oynatma hızı yeniden normal seviyeye dönüyor. Bu sayede kullanıcılar videoları daha kısa sürede izleyebiliyor. Bu da zamandan kazanç anlamına geliyor.

Otomatik Hız özelliği şu an için yalnızca İngilizce videoları destekliyor. Fakat yakında Türkçe de dahil olmak üzere diğer diller ile de çalışabilmesi bekleniyor.

YouTube'un Hareket Halinde Özelliği Ne İşe Yarayacak?

İkinci yenilik olan Hareket Halinde ise özellikle podcast dinlemeyi sevenleri yakından ilgilendiriyor. Podcast dinleyen kullanıcılar için oldukça sade bir kontrol arayüzü sunan bu özellik, video içeriklerde de kullanılabiliyor. Yani video oynatılırken de bu moda geçilebiliyor ancak görüntü yerine yalnızca ses dinlenebiliyor.

Bu sayede özellikle dışarıda yürürken sesi ileri veya geri almak, başka bir videoya/podcaste geçmek veya içeriği indirmek çok daha kolay hale geliyor. Kısacası kullanıcıya daha basit ve pratik bir arayüz sunuluyor. Söz konusu arayüz, bir müzik dinleme uygulamasındaki kontrollere oldukça benziyor. Bunu da özelliğin ne kadar sade ve kullanışlı olduğunu daha iyi anlatabilmek için belirtmek istedik. Söz konusu arayüzü yukarıdaki ekran görüntüsünden siz de görebilirsiniz.

YouTube'un Otomatik Hız ve Hareket Halinde Özellikleri Nasıl Kullanılır?

YouTube, bu iki yeniliği Premium aboneleri ile test etmeye başladı. Bu doğrultuda özelliklere Türkiye’den de erişilebiliyor. Şu an için yalnızca Android ve iOS uygulaması üzerinden denenebiliyor. Eğer siz de test etmek isterseniz öncelikle YouTube uygulamasına giriş yapmalısınız.

Alt menüden profil fotoğrafınızın bulunduğu "Siz" sekmesine dokunun. Ardından sağ üst köşedeki Ayarlar butonuna basın. Listelenen seçenekler arasından "Test aşamasındaki yeni özellikleri deneyin" bölümüne girin. Burada az önce bahsettiğimiz iki yeni özellik gösterilecektir. Her iki özelliğin altında da "Deneyin" butonu yer alır. Bu butona basarak özelliği aktif hale getirebilirsiniz. Yeniden kapatmak için ise "Bu özelliği kapat" seçeneğine dokunmanız yeterli.

Bu arada test sürecine katılmak için son tarih 27 Nisan 2026 olarak belirtiliyor.

YouTube Premium Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Bireysel: 79,99 TL/ay

79,99 TL/ay Aile: 159,99 TL/ay

159,99 TL/ay Öğrenci: 52,99 TL/ay

YouTube’un bireysel yani tek kişilik aylık Premium abonelik ücreti 79,99 TL. Ancak öğrenciyseniz bu fiyat 52,99 TL’ye düşüyor. Bununla birlikte bir de aile planı bulunuyor. Beş kişiye kadar Premium özelliklerini kullanma imkânı sunan bu planın aylık fiyatı ise 152,99 TL.

Editörün Yorumu

YouTube’un yeni özellikleri oldukça hoşuma gitti. Videoları genellikle normal hızda izlediğim için Otomatik Hız özelliği benim için çok gerekli görünmüyor. Ayrıca podcast pek dinlemediğim için Hareket Halinde özelliği de günlük kullanımımda pek işime yaramayacak. Yine de bazı kullanıcılar için oldukça faydalı olacağına eminim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yenilikleri nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.