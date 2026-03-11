YouTube'un Reklam Göstererek Kazandığı Para Dudak Uçuklattı!

Popüler video izleme platformu YouTube'un sahibi Google, platformdaki reklamlardan elde ettiği kazancı artırmaya devam ediyor. Her yıl gelirini sürekli yükselten teknoloji devi, bu başarısını 2025 yılında da sürdürdü. Son olarak YouTube’un 2025 yılında reklamlardan ne kadar gelir sağladığı netleşti.

YouTube Reklamları 2025 Yılında Ne Kadar Kazandırdı?

Son yıllarda dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte reklamlarla karşılaştığımız alanların sayısı da arttı. Bu alanlardan biri de YouTube. İşletmelerden ve firmalardan reklam gösterim ücreti alarak gelir elde eden Google’ın 2025 yılında kazandığı tutar ise şaşırtıcı seviyelere ulaştı.

Araştırma firması Moffett Nathanson tarafından yapılan tahminlere göre YouTube, geçen sene Google’a 40,4 milyar dolar reklam geliri sağladı. Bu rakam oldukça dikkat çekici çünkü Disney, NBC, Paramount ve Warner Bros. Discovery (WBD) stüdyolarının toplam 37,8 milyar dolarlık reklam gelirinden bile daha fazla. Yani tek bir platform resmen birden fazla büyük şirketi geride bırakmış oldu.

YouTube’un 2024 yılı reklam geliri ise 36,1 milyar dolardı. Az önce bahsettiğimiz firmaların toplam geliri o dönemdeyse 41,8 milyar dolardı. Yani YouTube daha önce gerideydi ancak 2025’te öne geçmeyi başardı. Bunun en büyük sebebi ise tahmin edebileceğiniz üzere televizyon izleyen insan sayısının ciddi oranda azalması ve dijitalin daha da popülerleşmesi. Bu değişim özellikle son bir sene içinde çok etkili oldu. Bu da YouTube'a olumlu yansıdı.

YouTube'un 2025'teki Toplam Geliri Ne Kadar?

Google’ın ana şirketi Alphabet, YouTube’un 2025’teki toplam gelirinin 60 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. Kısa süre önce paylaşılan verilere göre 41,8 milyar doları reklamlardan gelirken geriye kalan 18,2 milyar dolar diğer gelir kaynaklarından geliyor. Bunlarsa başlıca reklamsız izleme gibi avantajlar sunan YouTube Premium ve YouTube Music Premium gibi abonelik hizmetleri.

Aslında burada dikkat çeken önemli bir nokta var. Google, birkaç sene önce YouTube Premium aboneliğini öyle akıllıca devreye sokmuş ki hem kullanıcılarına reklam göstererek gelir elde ediyor hem de reklam görmek istemeyen kullanıcılardan ek gelir sağlıyor. Buna göre her iki taraftan da para kazanmayı becerebiliyor.

Bu arada YouTube'un şu anda onu tahtından edebilecek büyük bir rakibi de yok. Bu bağlamda platform, uzun yıllar boyunca yüksek gelirler elde etmeye devam edecek gibi görünüyor. En azından dişli bir rakip çıkana kadar.

Editörün Yorumu

YouTube’un Google’a bu kadar yüksek gelir kazandırması benim için pek şaşırtıcı olmadı. Zira video denince akla gelen ilk platform olması bile tek başına yeterli bir sebep. YouTube’un reklam gelirlerinin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını tahmin ediyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.