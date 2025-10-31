YouTube'dan Beklenmedik Yenilik! Sadece Dikkatli Olanlar Fark Etti

YouTube'da önemli bir değişikliğe gidildi. Yalnızca dikkatli izleyicilerin fark ettiği bu yenilik sayesinde platform görsel açıdan çok daha etkileyici ve dinamik bir hâle geldi. Bütün platformlar için kullanıma sunulan bu özellik sayesinde beğeni simgeleri artık videonun türünü de yansıtmaya başlayacak.

YouTube'un Beğeni Simgesine Animasyon Eklendi

Video izleme platformu YouTube artık bir videoyu beğendiğinizde içeriğin türüne göre farklı bir animasyon gösteriyor. Platformda artık şarkılar için müzik notası, otomobiller için tekerlek, filmler için klaket, seyahat için uçak animasyonları gösteriliyor. Seyrettiğiniz içerik eğer basketbol, tenis, kritet ve futbol gibi farklı sporlarla ilgili ise ona göre top animasyonu görüyorsunuz.

YouTube's new like animations pic.twitter.com/n3FRtasP3D — Andreas Storm (@avstorm) October 28, 2025

Platformun şu anda hemen hemen her tür video için bir animasyonu bulunuyor. Yemek videolarını beğendiğinizde karşınıza kaşık ve çatal çıkarken kedi videolarını beğendiğinizde ise sevimli bir kedi ile karşılaşıyorsunuz. Paylaşılan bilgilere göre toplamda 20 adet animasyon bulunuyor. Örneklere bakılacak olursa animasyonlar sadece videonun kategorisine göre de belirlenmiyor.

Bu özellik, X'in (eski adıyla Twitter) belirli konularla ilgili paylaşımlarda özel beğeni animasyonları göstermesine benziyor. Ancak YouTube, X'ten farklı olarak bunu tüm videolarda sunuyor ve gösterilecek animasyonlara videonun konusunu göz önünde bulundurarak karar veriyor.

İlişkilerle alakalı bir video izlerken kalp simgesi görürken korku temalı bir şeye bakarken korkmuş yüz ifadesi ile karşılaşmanız bu durumdan kaynaklanıyor. Platform hazırladığı bu animasyonlarla muhtemelen izleyicileri videoyu beğenme gibi etkileşimlerde bulunmaya teşvik etmeye çalışıyor. İşe yarayıp yaramayacağını ise zaman gösterecek.

There are even more pic.twitter.com/F7PZQzydrc — Andreas Storm (@avstorm) October 28, 2025

YouTube, Düşük Çözünürlüğe Son Veriyor

YouTube, video paylaşım platformundaki düşük çözünürlüklü ve kalitesiz gibi görünen videoların daha net hâle gelmesini sağlayacak önemli bir özellik de sunmaya başladı. Bu özellik, videoyu paylaşan kişilerin 1080P çözünürlüğün altındaki bütün videoları otomatik olarak HD çözünürlüğe yükseltmesine imkân tanıyor. Böylece düşük kalitedeki videolar bile çok daha kaliteli bir hâle geliyor.

Şirkete göre video kalitesini otomatik olarak iyileştirme işlemi gerçekleştirilirken videonun önceki versiyonu da tutuluyor. Böylece kanalın sahibi istediği zaman otomatik iyileştirmeden vazgeçerek videonun eski çözünürlükte görüntülenmeye devam edilmesini sağlayabiliyor. Bu seçenek aynı zamanda izleyicilere de sunulacak. Bu sayede orijinal çözünürlük ile yeni çözünürlük arasında geçiş yapabilecekler.