YouTube'dan Netflix Formülü: Artık Başkalarıyla Paylaşamayacaksınız

Eğer arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle ortak bir YouTube Premium Aile hesabı kullanıyorsanız haberler kötü. Netflix'in izinden giden şirket, artık aynı evde yaşamayan kullanıcıların Premium Aile paketini ortak kullanmasına izin vermeyecek. Şimdiden bazı kullanıcılara e-posta gönderen YouTube, konum doğrulamasından geçemeyen kullanıcıların Premium erişimini 14 gün içinde durduracak.

YouTube Premium Aile Planında Yeni Dönem

YouTube Premium Aile, eğer birkaç kişi ile ortak kullanıyorsanız şirketin sunduğu en avantajlı paket. Aylık 159,99 TL karşılığında beş hesabı Premium çatısı altında toplayan bu paket, aslında “aynı evde yaşayan” aile üyeleri için planlanmıştı. Hatta YouTube yakın geçmişte bunun altını çizmiş ve kullanıcıları uyarmıştı.

Ancak uyarılara rağmen YouTube kullanıcıları kısıtlamıyor ya da bir yaptırım uygulamıyordu. Ne yazık ki bu durum değişti ve YouTube kullanıcılardan konum doğrulaması talep etmeye başladı. Kullanıcılara gönderilen mesajda hesap sahibi ile aynı evde yaşamayan Premium Aile kullanıcılarının standart aboneliğe düşürüleceği yazıyor.

Elbette ki hesabı ortak kullandığınız kişilerle yakın konumlarda yaşıyorsanız doğrulama için orada bulunabilirsiniz. Ancak televizyon gibi kolay taşınamaz ürünler için bu durum biraz daha zor olacak. Yukarıda da belirttiğimiz üzere geçmişte Netflix de benzer bir karar almış ve bu sayede abone sayısını artırmıştı.

YouTube'un da temel hedefi bu. Türkiye'de aylık YouTube Premium aboneliği 79,99 TL'ye satılıyor. Elbette ki beş kişinin Aile paketi kullanması kadar uygun fiyatlı değil ama yine de erişilebilir bir ücret. Ayrıca öğrenciler için de 52,99 TL'ye bir paket mevcut. Eğer bu gelişme sizi etkileyecekse bu paketlerden birine geçiş yapmanız gerekiyor.