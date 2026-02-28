Yakında YouTube Shorts Videoları Hazırlamak Saniyeler Sürecek

Uzun bir süredir kısa video formatı YouTube Shorts'u içerik üreticileri için daha cazip hale getirmeyi hedefleyen YouTube, geçtiğimiz günlerde yapay zeka destekli iki yeni özelliği küçük bir kullanıcı grubuyla test etmeye başladı. İşte detaylar!

YouTube Shorts Yeni Yapay Zeka Özellikleri Neler Sunuyor?

YouTube'un test ettiği yeni özelliklerden ilki "Nesne Ekle" adını taşıyor. Kullanıcılar yapay zekadan güç alan bu araç sayesinde orijinal bir Shorts videosunun içine yazılı komutlar girerek 8 saniyeye kadar yeni eşyalar veya sanal nesneler yerleştirebiliyor.

Test aşamasında olan "Yeniden Hayal Et" isimli diğer özellik ise orijinal videodaki tek bir kareyi adeta bir tuval gibi kullanıp kendi komutlarınızla onu tamamen farklı ve yepyeni bir videoya dönüştürmenizi sağlıyor. Üstelik hayalinizdeki sahneyi daha iyi yansıtabilmek için yapay zekaya iki adede kadar referans fotoğraf da yükleyebiliyorsunuz.

YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre yeni yapay zeka özellikleriyle üretilen her içerik doğal olarak ilham aldığı orijinal Shorts videosuna yönlendiren bir bağlantı barındıracak. Böylece ilk video sahibinin emeği ve hakkı korunmuş olacak.

Elbette dileyen içerik üreticileri kendi videolarının yeni nesil yapay zeka araçlarıyla yeniden üretilmesini engellemek için sistemden çıkış yapabilecek. Ancak videolarını yapay zeka araçlarına kapatan kullanıcılar aynı zamanda geleneksel video miksleme özelliklerine de veda etmek zorunda kalacak.

Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Aktarılanlara göre YouTube Shorts'un yeni yapay zeka özellikleri şimdilik sadece İngilizce dilinde ve epey kısıtlı bir kullanıcı grubuyla test ediliyor. Bu nedenle özelliklerin Türkiye ve küresel çaptaki diğer tüm kullanıcılara tam olarak ne zaman sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.