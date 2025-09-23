YouTube'dan Televizyona Sert Darbe: İzlenmeler Hiç Bu Kadar Düşük Olmamıştı

Teknoloji, alışkanlıklarımızı ve günlük hayatımızı değiştirmeye devam ediyor. Bu doğrultudaki son kritik gelişme ise televizyon yayıncılığında yaşandı. Vestel’in verilerine göre Temmuz ve Ağustos 2025’te Türkiye’deki YouTube izlenmeleri tarihte ilk kez uydu yayınlarını geçti. Platform yüzde 43 pay alırken, uydu yayınları yüzde 36’da kaldı.

YouTube, Türkiye’de Uydu Yayınlarını Resmen Solladı

İnsanlık tarihinin en başarılı icatlarından biri olan televizyon 1960’lardan bu yana hayatımızın merkezinde. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte televizyonların kullanım şekli de değişti. Bir zamanlar bu teknoloji yalnızca belirli sinyallerle izlenebilen yayınlar içindi.

Elinizde bir VCD ya da DVD oynatıcı yoksa ne kadar iyi bir televizyona sahip olursanız olsun izleyebileceğiniz şeyler uydu yayınlarındaki kanallarla sınırlıydı. Ancak günümüzde televizyon çok daha farklı bir deneyim sunuyor. Hatta pek çok kişi TV'yi bir yayın izlemek için değil de YouTube, Netflix ve Prime Video gibi platformlarda içerik tüketmek için kullanıyor.

Üstelik "pek çok" derken abartılı bir ifade kullanmıyoruz. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere Vestel’in verilerine göre Temmuz ve Ağustos 2025’te Türkiye’deki YouTube izlenmeleri tarihte ilk kez uydu yayınlarını geçti. Yani çok daha fazla sayıda insan TV kanallarındaki yayınlar yerine dijital içerikleri tercih etti.

Elbette ki bu dönüşümde televizyon üreticilerinin rolü büyük. Günümüzde televizyonlar da diğer her teknolojik alet gibi akıllı ve onları adeta devasa bir tablete çeviren Google TV gibi işletim sistemlerine sahipler. Bu sayede insanlar, ulusal ve yerel TV kanallarının sunduğundan daha fazla içeriğe erişebiliyor.

Kullanıcıların platform seçimini kolaylaştıran bu çeşitlilik, dijitalleşmeyi hızlandırıyor ve televizyonu bir yayın cihazı olmaktan çıkarıp içerik ekosisteminin merkezine taşıyor. Ayrıca bu durum sadece Türkiye'ye özgü değil. Örneğin ABD ve İngiltere'de de durum benzer. YouTube, ABD’de üst üste üçüncü ay televizyon izlenme sürelerinde ilk sırada yer aldı.

Birleşik Krallık’ta da BBC’nin ardından en çok tercih edilen platform haline geldi. Dijital platformlar özellikle gençlerin temel içerik tüketme aracı haline geldi. Sabah programları ve diziler ise belirli bir yaşın üzerindeki vatandaşlara hitap ediyor. Bu nedenle tablonun ilerleyen yıllarda daha çok uydu yayınları aleyhine dönmesi bekleniyor.