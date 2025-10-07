Bir YouTuber, 14 Yılın Sonunda Minecraft'ın Sonuna Ulaştı (Video)

Daha önce hiç Minecraft'ın gerçekten ne kadar büyük bir dünya sunduğunu düşündünüz mü? Birçok oyuncu, oyunun devasa haritasının bir sonunun olmadığına inanıyor ancak kararlılığından şimdiye kadar hiç ödün vermemiş bir YouTuber, Minecraft'ın sınırına ulaşmayı başardı. Bunu yapmak içinse tahmin bile edilemeyecek kadar fazla zaman harcadı.

Minecraft'ın Sınırına Sonunda Ulaşıldı

Far Lands or Bust with KurtJMac adlı YouTube kanalında Minecraft tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri paylaşıldı. KurtJMac, 14 yıl önce başlattığı serinin sonunda gerçek bir başarı olarak nitelendirdiği noktaya ulaştırdı. İlk başladığı günden bu yana oyun tarihinin en büyük rekorlardan birini kırmayı amaçlayan YouTuber, sonunda hayalindeki noktaya vardı.

Bu serinin temelinde "Far Lands" olarak adlandırılan bir yer bulunuyor. Oyunun ilk sürümlerinde yer alan bir hatanın sonucunda ortaya çıkan bölgede düzgün bir şekilde arazi oluşturulamıyor. Oyuncuların doğduğu alandaki gibi düz araziler yerine burada hatalı bloklar bulunuyor ve doğulan bölgeden buraya ilerlemek için inanılmaz bir yol katetmek gerekiyor.

Haritanın bir tür sonu anlamına gelen Far Lands, YouTuber'ın serisine de adını veren şeydi. KurtJMac, buraya ulaşmak için 2011'den bu yana dümdüz yürümeye devam etti. Şimdiye kadar birçok bölüm yayınlandı. Serinin uzunluğu, Minecraft tarihi göz önünde bulundurulduğunda YouTuber'a zaten önemli bir başarı kazandırdı ancak asıl hedeflenen başarı, 69. bölümde elde edildi.

Birçok Minecraft hayranı, onu serinin başından bu yana severek takip ediyor. Son videoya gelen yorumlar ise bu serinin hayranlar için ne kadar çok şey ifade ettiğini gözler önüne seriyor. Çoğu kişi, bu seriyle ilgili anılarını paylaşırken bir yandan da KurtJMac'e oyunculara yaşattığı harika anlar için teşekkür etti.

Bu arada seri henüz bitmiş değil. YouTuber, Far Lands'e ulaşmış olsa bile seriyi noktalamak yerine burada daha fazla keşif yapmayı planladığını belirtti. Bu da serinin uzun bir süre boyunca daha hayranlarla buluşmaya devam edeceği anlamına geliyor. Peki, sizin bu dönüm noktası hakkında düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.