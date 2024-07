The Lord of the Rings: The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri) yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı, Amazon Prime Video'nun Yüzüklerin Efendisi dizisini beğenen izleyiciler tarafından merak ediliyor.

2022 yılında yayınlanmaya başlayan The Lord of the Rings: The Rings of Power, en iyi Amazon Prime dizileri arasında yer alıyor. Peki, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 2. sezon bölümleri hangi tarihte yayınlanmaya başlayacak?

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Yeni Bölüm Ne Zaman Çıkacak?

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri yeni sezon bölümleri, 29 Ağustos 2024 itibarıyla Amazon Prime Video üzerinden yayınlanmaya başlayacak. İkinci sezonun ikinci bölümü 5 Eylül 2024, üçüncü bölümü ise 12 Eylül 2024 tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

The Lord of the Rings: The Rings of Power 2. sezon bölüm tarihleri şu şekilde:

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 2. sezon 1. bölüm tarihi: 29 Ağustos 2024

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 2. sezon 2. bölüm tarihi: 5 Eylül 2024

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 2. sezon 3. bölüm tarihi: 12 Eylül 2024

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 2. sezon 4. bölüm tarihi: 19 Eylül 2024

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 2. sezon 5. bölüm tarihi: 26 Eylül 2024

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 2. sezon 6. bölüm tarihi: 3 Ekim 2024

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 2. sezon 7. bölüm tarihi: 10 Ekim 2024

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 2. sezon 8. bölüm tarihi: 17 Ekim 2024

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 2. Sezon Fragmanı

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Oyuncuları ve Karakterleri

Morfydd Clark (Galadriel)

(Galadriel) Ismael Cruz Cordova (Arondir)

(Arondir) Charlie Vickers (Halbrand)

(Halbrand) Markella Kavenagh (Nori Brandyfoot)

(Nori Brandyfoot) Daniel Weyman (The Stranger)

(The Stranger) Lloyd Owen (Elendil)

(Elendil) Sara Zwangobani (Marigold Brandyfoot)

(Marigold Brandyfoot) Cynthia Addai-Robinson (Regent Míriel)

(Regent Míriel) Lenny Henry ( Sadoc Burrows)

Sadoc Burrows) Nazanin Boniadi (Bronwyn)

(Bronwyn) Tyroe Muhafidin (Theo)

(Theo) Thusitha Jayasundera (Malva)

(Malva) Geoff Morrell (Waldreg)

(Waldreg) Maxine Cunliffe (Vilma)

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Konusu

Yüzüklerin Efendisi dizisi, The Hobbit ve The Lord of the Rings’in binlerce yıl öncesinde yaşanan olayları anlatıyor. Dizide hem tanıdık hem de yeni karakterlerin maceralarına tanık oluyoruz.

