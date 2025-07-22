118.000 TL'lik Z Fold 7'nin Toplam Kaç Kez Katlanabildiği Ortaya Çıktı

Samsung, birkaç hafta önce Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Flip 7 FE'yi tanıttı. Bunlardan özellikle de Z Fold 7 dikkatleri üzerine çekerek güçlü donanımı, gelişmiş yazılım özellikleri ve yapay zeka özellikleriyle en iyi katlanabilir telefonlar arasındaki yerini aldı.

Peki başlangıç fiyatı 101.000 TL olan (ön siparişe özel) ve depolama/hafıza seçeneklerine göre 118.000 TL'ye kadar çıkabilen Samsung Galaxy Z Fold 7 ne kadar dayanıklı? Örneğin geçmiş modellerden Galaxy Z Fold 5, 400.000 katlamaya kadar dayanabilirken Galaxy Z Fold 7'nin ömrü ne kadar?

Samsung Z Fold 7 Katlama Ömrü Ne Kadar?

Önceki nesil katlanabilir Samsung modellerinden iki buçuk kat daha güçlü olan ve bugüne kadarki en yüksek seviyeyi gören Z Fold 7, tam 500.000 kez açılıp kapanmasına rağmen "tam işlevsel" konumunda kalmaya devam etti. Yani yarım milyon katlama hareketinden sonra bile telefonun eskime payında bir değişiklik olmadı. Testler yaklaşık 13 gün sürdü ve 25°C oda sıcaklığında gerçekleştirildi.

Bir Z Fold Kullanıcısı Ortalama Ne Kadar Katlama Yapıyor?

500.000 katlama ömrü demek, çok yoğun katlama yapan kullanıcılar için bile 6 yıldan fazla kullanım ömrüne tekabül ediyor. Bu, günde 200 kez katlama yapan kullanıcılar için geçerli. Cihazını sıklıkla katlamayan ve 100 katlama hareketi civarındaki kullanıcılar ise yaklaşık 13 yıl boyunca telefonlarını sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor.

Günümüz ekonomisi, telefonların işlevselliği ve kullanıcılardan gelen arz-talep meselesi toplandığında 13 yıllık telefon dayanıklığı oldukça yüksek bir değer. Zira binlerce TL ödenen bir telefonun yalnızca birkaç senede yıpranması ihtimali, hiçbir kullanıcının hoşuna gitmezdi.

Z Fold 7 Ekran Özellikleri

Daha önceki katlanabilir modellerde görülmemiş özellikler, Z Fold 7 serisindeki yerini aldı. Samsung Galaxy Z Fold 7 ekranının bu kadar dayanıklı olmasının ana sebepler, aşağıdaki teknolojileri barındırıyor olması:

50% daha kalın ultra ince cam (UTG)

OLED panelin katmanları arasında yeni, yüksek elastikiyetli yapıştırıcı

Önceki nesillere göre dört kat daha iyi toparlanma performansı olan yapıştırıcı

Darbe emme yeteneği artırılmış ekran tasarımı

Samsung, bu başarıyı yeni teknolojilerine borçlu ama yarım milyon katlama ömrünün tamamen ekranla alakası olduğunu hatırlatmakta fayda var. Menteşe ve cihazın tamamı için böyle bir garanti söz konusu değil.