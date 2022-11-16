99Türkiye APK dünyadaki Türkler ile tanışma uygulamasıdır. Birçok farklı ülkeden Türkler ile bir araya gelebilirsiniz.

Abdullah Yılmaz - 19 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

İnternet birçok şeyi dijital ortama taşıdı. Bu taşımalardan biri de insanların birbirleriyle tanışmasını sağlamak. 99Türkiye APK ise dünyadaki Türklerin birbirleriyle tanışmasını sağlıyor. Binlerce kişinin bir arada bulunduğu uygulamada telefon numaranızı gizli tutmanız gizlilik açısından büyük avantaj gibi duruyor.

99Türkiye APK İndir

Yeni insanlarla tanışmanın en kolay yollarından biri de internet kullanmakdır. Fakat her uygulama istediğiniz doğru kişi ile tanışmanıza olanak tanımıyor. Eğer dünya üzerindeki Türkler ile tanışmak istiyorsanız ve yeni arkadaşlıklar kurmak istiyorsanız.

99Türkiye APK uygulamasını kullanabilirsiniz Uygulama üzerinden anlık mesajlaşma yapabilirsiniz. Üstelik çevrenizdeki insanlarla arkadaşlık kurmak istiyorsanız kriterlerinizi seçebilir ve ona göre filtreleme yapabilirsiniz.

Siz de dünya üzerindeki Türkler ile tanışmak istiyorsanız 99Türkiye APK uygulamasını indirebilirsiniz. Ayrıca Uygulamanın basit bir arayüze sahip olduğunu belirtelim.