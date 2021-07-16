ACT: Antiterror Combat Teams, yukarıdan aşağıya PvP mobil nişancı oyunu.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bu benzersiz yukarıdan aşağıya birebir mobil nişancı oyununda yoğun battle royale aksiyonuna katılın. Acele etmeyin ve tetikte olun; Düşman her köşenin ardına saklanmış olabilir. Gizli ajanlarınızı seçin, onları istediğiniz silah ve teçhizatla donatın ve görevi tamamlamak için yola çıkın! ACT: Terörle Mücadele Ekibi’ne katılmak için hemen oyunu Google Play’den Android telefonunuza indirin.

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ACT: Antiterror Combat Teams, battle royale oyuncu becerilerinizi sergileyebileceğiniz, askeri takım tabanlı, yukarıdan aşağıya bir nişancı oyunu. Savaş alanlarınızı keşfedin, taktik avantaj elde etmek için en iyi noktaları bulun, takım arkadaşlarınızı destekleyin ve ateş gücünüzü en üst düzeye çıkarmak için gizli ajanlarınızın yeteneklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Hayatta Kalanlara Karşı Savaşın – Arkadaşlarınızla takım kurun ve haritaya hükmedin! Yolunuza çıkan herkesi vurun, gücünüzü artırmak için faydalı ganimetler toplayın, ölüm ekranında askerleriniz arasında geçiş yapın ve gittikçe daralan bölgenin farkında olun!

Yenilikçi Oynanış – Her zaman tetikte olun ve düşman hareketlerini tahmin edin.

Çeşitli Ajanlar – Size en uygun olanı seçin; Depo, keskin nişancı, sıhhiyeci ve daha fazlası. Her ajan benzersizdir, her biri kendi silah cephaneliğine ve özel yeteneklere, neticede farklı oyun tarzına sahiptir.

Sezgisel Kontroller – Uzman terörle mücadele ekipleri savaşın kalbine kolayca ve hızlıca girer. Nişancılar dünyasında yeni olsanız bile oyun kontrollerine kısa sürede aşina olacaksınız.