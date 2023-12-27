Tempolu bir Rogue-lite mekaniği içeren AFTERBLAST, tek veya arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir FPS oyunudur.

Berkcan Aktürk - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tek başınıza veya arkadaşlarınızla oynayabildiğiniz AFTERBLAST, zorlu bir FPS oyunudur. Aynı zamanda rogue-lite oyun mekaniğini de içerisinde barındıran bu oyunda, dinamik savaşlar sizi bekliyor diyebiliriz. Bu tarz oyunlardan beklenilen aslında hızlı tempolu bir FPS olacaktır. 2023 yılı içerisinde çıkış yapacak olan AFTERBLAST ise bu özelliği oyunculara sunuyor.

Oyunun ilerleyişi aslında çok basit bir temele sahip. Tek başınıza veya arkadaşlarınızla bir ekip oluşturduktan sonra, size yaklaşmakta olan düşmanları öldürerek yeni kapıları açmaya çalışıyorsunuz. Ardından her bir savaştan önce silahlarınızı ve yeni toplayacağınız yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Oyun esnasında toplayabileceğiniz 100'den fazla öğe bulunduğu için, siz oyuncular da en beğendiğiniz veya en fazla katkı sağlayacak olan yetenekleri envanterinize ekleyebilirsiniz.

AFTERBLAST İndir

Size yaklaşmakta olan küçük denebilecek düşmanları alt ettikten sonra, boss savaşları başlayacaktır. Aslında bazı oyuncuları zorlayan kısım da bu boss savaşları olmaktadır. Tüm düşmanları alt edin, yükseltmeler satın alın ve yeni maceralara atılın.

Grafiksel ve mekaniksel anlamda oyuncuları tatmin eden bu yapım, hikayesiyle de ön plana çıkıyor. Henüz daha piyasaya sürülmeyen AFTERBLAST, 2023 yılı bitmeden çıkış yapması planlanıyor. Rogue-lite mekaniklerden keyif alan bir oyuncuysanız, AFTERBLAST indirin ve eğlenceli bir FPS deneyimi yaşayın.

AFTERBLAST Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64 bit sürümleri)

İşlemci: Intel Core i3-3220

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 560

DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Steam istemcisi, 1 Ocak 2024'ten itibaren yalnızca Windows 10 ve üstünü destekleyecektir.