AFTERBLAST
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 14.65 GB
- Üretici Lumino Games
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Tempolu bir Rogue-lite mekaniği içeren AFTERBLAST, tek veya arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir FPS oyunudur.
Tek başınıza veya arkadaşlarınızla oynayabildiğiniz AFTERBLAST, zorlu bir FPS oyunudur. Aynı zamanda rogue-lite oyun mekaniğini de içerisinde barındıran bu oyunda, dinamik savaşlar sizi bekliyor diyebiliriz. Bu tarz oyunlardan beklenilen aslında hızlı tempolu bir FPS olacaktır. 2023 yılı içerisinde çıkış yapacak olan AFTERBLAST ise bu özelliği oyunculara sunuyor.
Oyunun ilerleyişi aslında çok basit bir temele sahip. Tek başınıza veya arkadaşlarınızla bir ekip oluşturduktan sonra, size yaklaşmakta olan düşmanları öldürerek yeni kapıları açmaya çalışıyorsunuz. Ardından her bir savaştan önce silahlarınızı ve yeni toplayacağınız yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Oyun esnasında toplayabileceğiniz 100'den fazla öğe bulunduğu için, siz oyuncular da en beğendiğiniz veya en fazla katkı sağlayacak olan yetenekleri envanterinize ekleyebilirsiniz.
AFTERBLAST İndir
Size yaklaşmakta olan küçük denebilecek düşmanları alt ettikten sonra, boss savaşları başlayacaktır. Aslında bazı oyuncuları zorlayan kısım da bu boss savaşları olmaktadır. Tüm düşmanları alt edin, yükseltmeler satın alın ve yeni maceralara atılın.
Grafiksel ve mekaniksel anlamda oyuncuları tatmin eden bu yapım, hikayesiyle de ön plana çıkıyor. Henüz daha piyasaya sürülmeyen AFTERBLAST, 2023 yılı bitmeden çıkış yapması planlanıyor. Rogue-lite mekaniklerden keyif alan bir oyuncuysanız, AFTERBLAST indirin ve eğlenceli bir FPS deneyimi yaşayın.
AFTERBLAST Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64 bit sürümleri)
- İşlemci: Intel Core i3-3220
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 560
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
Steam istemcisi, 1 Ocak 2024'ten itibaren yalnızca Windows 10 ve üstünü destekleyecektir.