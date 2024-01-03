Kiralık katil rolünü üstlendiğiniz Agent Hunt APK, akıllı telefonlarınızda oynayabildiğiniz bir nişancı oyunudur.

Berkcan Aktürk - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yetenekli bir ajanı canlandırdığımız Agent Hunt APK, verilen görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Düşmanları savunmasız halinde öldürerek, görevleri bitirin ve yeni silahların kilidini açın. Kiralık katil olarak oynamadığımız Agent Hunt'ı, adeta bir casus gibi oynayın ve zorlu görevleri deneyimleyin.

Yapı olarak basit grafiklere ve kolay oynanışa sahip olan bu oyunda, yapmanız gerekenler çok basittir. Her bir görev için belirlenen düşman sayısını tamamladığınızda görevleriniz tamamlanmış olur. Lakin, nişancı yeteneklerinizi konuşturarak sınırlı olan merminizi iyi değerlendirmelisiniz.

Agent Hunt APK İndir

Stratejinizi iyi belirlemek için bölgelerde gözlem yapabilirsiniz. Tam zamanında düşmanları alt ederek, hem hasar almayın hem de görevleri en hızlı şekilde bitirin. Silah sorunu yaşamamak için ise silahlarınızın her daim güncel olması sizin için iyi olacaktır.

Oyundaki silahları satın almak için görevleri tamamlamalı ve para kazanmalısınız. Gittikçe biriken parayla birlikte kendinize yeni silahlar satın alabilirsiniz. Her bir silahın farklı özellikleri bulunuyor. Hasar, atış hızı ve daha birçok özelliği göz önünde bulundurarak, uzun ve kısa hedefler için farklı silahları deneyebilirsiniz.

Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz Agent Hunt APK'yı indirerek, siz de kiralık bir katil rolü üstlenebilirsiniz. Oyunun grafikleri ve içerikleri çok da beklediğiniz gibi çıkmayabilir. Sürekli aynı şekilde işleyen görevlerden bir zaman sonra sıkılabilirsiniz. Bunu göz önüne alarak oynamanızda fayda olacaktır.