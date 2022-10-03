Nişan alırken hedef tutturamayanlara kendini geliştirmesi için aim alma oyunu Aim Lab.

Abdullah Yılmaz - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Nişan alırken kendini geliştirmek isteyen ve bunun için bir oyun arayan kullanıcılara fırsat sunan bir oyun! Herkesin bildiği üzere FPS oyunlarında birçok kullanıcı nişan alırken tam isabet alarak rakibini öldürmek istiyor.

Fakat, bu isteği gerçekleştirmenin her şeyde olduğu gibi zahmetli bir emek vermesi gerekiyor. Bu nedenle nişan eğitimini farklı haritalarda ilerleyerek geliştirmek isteyen kullanıcılar için birebir olan Aim Lab, FPS oyunlarında daha iyi nişan almak isteyen kullanıcılar için fırsat sunuyor.

Aim Lab İndir

Birden fazla haritada nişan eğitiminizi geliştirebileceğiniz bir ortam sunmakta. Bir hedefi vurduğunuz zaman saniyeler içinde yeni hedefe geçmeniz gerçektende FPS oyunları için faydalı gözüküyor. Ayrıca birçok farklı silah olduğu için hemen hemen tüm FPS oyunlarına uygun silahlar bulunmaktadır.

Counter-Strike gibi oyunlarda bu sorun için ayrı modlar olsa dahi diğer oyunlarda bu modlar bulunmamaktadır. Bu nedenle diğer oyunlarda kendinizi geliştirmek istiyor ve eğlenmek istiyorsanız Aim Lab'a bir göz atabillirsiniz.

Aim Lab Özellikleri

Eğer Aim Lab'ı indirdiğiniz zaman kendinizi geliştirirseniz birçok oyunda iyi nişan alabilir ve rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. Aim Lab, en çokta performansınızı değerlendirmede öne geliyor. Oyun bir süre sonra size detaylı bir istatistik vermektedir. Aim Lab hangi oyunlar için yararlı diye düşünüyorsanız, aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.

CS:GO

Valorant

Rainbow Six Siege

Call of Duty

Apex Legends ve daha fazlası.

Aim Lab Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo E6600, AMD Phenom™ X3 8750

Intel® Core™ 2 Duo E6600, AMD Phenom™ X3 8750 RAM: 4 GB

4 GB Ekran kartı: GTX 560

GTX 560 Depolama: 3 GB

Aim Lab'ın en iyi yanlarından biri de önerilen sistem gereksinimleri ve minumum sistem gereksinimlerinin aynı olmasıdır. Bu sayede birçok kullanıcı cihazına Aim Lab'i ücretsiz bir şekilde kurabilir ve oynayabilir. Oyunun birçok kullanıcı tarafından tam not aldığınıda söylemeden geçmeyelim.